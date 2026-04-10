Euphoria regresa a HBO con su tercera temporada: lo que debes saber antes del estreno

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Euphoria regresa este fin de semana con un nuevo episodio, el primero en más de cuatro años. La tercera temporada se estrena el domingo en HBO y HBO Max, marcando el regreso de una de las series más comentadas de la última década. El retraso se debió en parte a las huelgas de guionistas y actores de 2023, y en parte al ascenso meteórico de sus protagonistas en Hollywood.

Lo que pasó en la última temporada

La segunda temporada concluyó con una obra escrita por Lexi que dramatizaba las tensiones y amistades fracturadas del grupo. La famosa frase de Maddy —“¿Esta obra trata sobre nosotras?”— se convirtió en un meme viral y hasta en mercancía oficial de HBO.

El final dejó múltiples conflictos abiertos: Nate (interpretado por Jacob Elorfi) rompió con Cassie (interpretada por Sydney Sweeney) entregó a la policía a su padre, Cal, por grabar encuentros con menores. Cassie, desesperada, irrumpió en el escenario y se enfrentó a Maddy, aunque luego ambas parecieron reconciliarse. Rue (interpretada por Zendaya), por su parte, tuvo un momento de catarsis que le permitió reflexionar sobre sus errores y acercarse nuevamente a Jules.

Mientras tanto, el narcotraficante Fezco fue herido en un operativo SWAT, y su joven cómplice Ashtray murió en el enfrentamiento. La relación de Fezco con Lexi quedó en suspenso, y su destino será uno de los puntos más esperados de la nueva temporada.

Qué esperar en la tercera temporada

La nueva entrega transcurre cinco años después de los eventos anteriores, llevando a los personajes fuera del instituto y al mundo real. Nate y Cassie están comprometidos, Lexi prospera en Hollywood, mientras Jules estudió arte pero ahora trabaja como “sugar baby”.

Rue, en cambio, enfrenta una gran deuda con Laurie por las drogas que perdió, y busca formas ingeniosas de pagarla.

Nuevos personajes y otros que no regresan

El elenco también suma nuevas figuras. Rosalía interpreta a una estríper, mientras Sharon Stone aparece como la jefa de Lexi en la industria televisiva. Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch y Trisha Paytas también se unen, junto con el director Eli Roth. Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace tendrán papeles clave vinculados al mundo del crimen y las drogas.

Angus Cloud se alistaba para particpar en la tercera temporada de Euphoria, transmitida por HBO.Instagram Fotogramas

Sin embargo, no todos regresan. Barbie Ferreira, quien interpretaba a Kat, confirmó su salida tras desacuerdos creativos. Tampoco estarán Austin Abrams ni Storm Reid. La ausencia más dolorosa será la de Angus Cloud, quien falleció el 2023 y cuyo personaje Fezco era uno de los más queridos.

Controversias y homenajes

La tercera temporada también llega marcada por la sombra de la polémica. Sam Levinson, creador de la serie, fue duramente criticado por The Idol, su proyecto paralelo con The Weeknd, que recibió reseñas negativas y generó tensiones con Zendaya. Aunque la actriz sigue como protagonista de Euphoria, no retomó su rol como productora ejecutiva.

La muerte de Angus Cloud será uno de los temas más delicados. Levinson declaró que esta temporada busca honrar su memoria y la de los jóvenes afectados por la crisis del fentanilo en Estados Unidos. “Quería contar una historia donde la esperanza y la luz aún pudieran sentirse en la oscuridad”, escribió en un comunicado.