Zendaya deslumbró en la alfombra roja de la premiere de Euphoria 3 en Los Ángeles

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Zendaya deslumbró el 8 de abril en la premiere de Euphoria 3 en Los Ángeles con un look de alta costura



El estreno de Euphoria 3 en Los Ángeles marcará el reencuentro del elenco tras varios años sin temporadas

Sam Levinson rindió homenaje a Angus Cloud y Eric Dane y explicó el retraso por el proceso creativo



Zendaya se convirtió en la gran protagonista de la premiere de la tercera temporada de Euphoria, realizada el 8 de abril en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, donde deslumbró con un vestido de alta costura que captó la atención de la prensa internacional.

El evento reunió al elenco principal de la serie y marcó el regreso de una de las producciones más influyentes de HBO, en medio de una alta expectativa por su estreno y por los cambios que traerá esta nueva entrega.

Zendaya en la alfombra roja

La actriz estadounidense asistió junto a figuras como Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Maude Apatow y Alexa Demie, en una alfombra roja que reflejó el impacto cultural de la serie tras varios años de ausencia.

Zendaya destacó con un vestido de Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Ashi Studio, un diseño de escote halter con espalda descubierta y caída satinada que generaba un efecto visual elegante y moderno.

Un diseño de minimalismo en la moda

El look apostó por un acabado satinado tipo “piel líquida”, que reflejaba la luz de forma sutil y aportaba sofisticación sin necesidad de elementos recargados.

El diseño del vestido, con aberturas laterales y espalda abierta, creó un efecto estilizador que alarga la silueta, consolidando una tendencia que combina sensualidad y minimalismo en alfombras rojas.

Sam Levinson rindió homenaje a Angus Cloud y Eric Dane

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la intervención del creador de la serie, Sam Levinson, quien dedicó la tercera temporada a la memoria de Angus Cloud, Eric Dane y el productor Kevin Turen.

El director explicó que el retraso entre la segunda y tercera temporada no solo respondió a factores como la huelga de guionistas o la agenda del elenco, sino también a la necesidad de encontrar una forma adecuada de rendir homenaje a sus compañeros fallecidos.

El impacto emocional detrás de la nueva temporada

Levinson reconoció que la pérdida de Angus Cloud fue especialmente difícil para el equipo, destacando el vínculo personal que mantenía con el actor y el impacto emocional que dejó su ausencia en la producción.

Sobre Eric Dane, el creador audiovisual reveló que el actor decidió continuar trabajando a pesar de enfrentar problemas de salud, demostrando un alto nivel de compromiso profesional durante el rodaje.

Además, señaló que esta temporada aborda temas más profundos relacionados con la vida, la muerte y el sentido de la existencia, marcando un tono más introspectivo en la narrativa.

Una historia con salto temporal

La tercera temporada incluirá un salto temporal de cinco años, mostrando a los personajes en nuevas etapas de sus vidas, con cambios significativos en sus relaciones y trayectorias personales.

Entre los adelantos, se ha revelado que algunos personajes estarán enfrentando nuevas dinámicas, lo que plantea una evolución en la historia respecto a las temporadas anteriores.

¿Es el final de la serie?

Durante la gira promocional, Zendaya sugirió que esta podría ser la última temporada de la serie, aunque hasta el momento HBO no ha confirmado oficialmente el cierre de la producción.

Por su parte, Levinson señaló que escribe cada temporada como si fuera la última, priorizando la calidad narrativa por encima de la continuidad.

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