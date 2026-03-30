HBO presenta el tráiler de 'Euphoria 3' y anticipa un futuro oscuro para Rue

En el avance de Euphoria 3 se destaca la participación de Rosalía y la presencia del actor Eric Dane

La serie se basa en las experiencias de la vida real del actor Sam Levinson

Este 30 de marzo HBO estrenó el tráiler de la tercera temporada de Euphoria dejando claro que la historia de Rue será mucho más intensa, enfrentando conflictos de adultos y consecuencias derivadas de sus decisiones pasadas.

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Un tráiler que anticipa un lado más oscuro

El nuevo avance de la serie que se estrenará el 12 de abril a través de la plataforma de streaming, muestra a los personajes en una etapa posterior al instituto, enfrentando conflictos más adultos y complejos.

Rue, interpretada por Zendaya, aparece lidiando con graves consecuencias legales derivadas de su adicción, dejando ver que su historia tomará un rumbo mucho más crítico.

Más drama, más riesgos

El tráiler está lleno de momentos tensos, decisiones límite y relaciones fracturadas que dominan cada escena.

Personajes como Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, también muestran un giro más arriesgado en la polémica faceta de su vida digital, adentrándose en dinámicas personales mucho más complejas.

Cassie Howard es uno de los papeles principales de Euphoria, este personaje ficticio se caracteriza por ser dulce y popular con dificultades en sus relaciones amorosas Instagram @euphoria

Una temporada que se hizo esperar

La llegada de esta nueva temporada no fue sencilla. Tras más de cuatro años desde la segunda entrega, la producción enfrentó retrasos por cambios creativos liderados por Sam Levinson y ajustes solicitados por la cadena.

El resultado apunta a una narrativa más madura, con un enfoque que deja atrás la adolescencia para explorar temas como la redención, la fe y las consecuencias del mal.

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Un elenco que regresa con grandes sorpresas

Además de Zendaya, en el reparto también se incluye a Jacob Elordi, Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow y Colman Domingo.

El tráiler también marca uno de los últimos trabajos de Eric Dane, reconocido por su papel en Grey’s Anatomy, quien falleció recientemente, lo que añade un peso emocional adicional a la temporada.

Entre las sorpresas que ha dejado el adelanto se destaca la aparición de Rosalía. La intérprete de Con Altura, ya había sido vista en el primer avance de la nueva temporada meses atrás.

La artista reveló que Euphoria ha sido su serie favorita durante los últimos años HBO

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