Muere Eric Dane, actor de 'Grey’s Anatomy'

El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, falleció el 19 de febrero de 2026, a los 53 años, después de una valiente lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta las funciones musculares de manera progresiva.

La noticia llega casi un año después de que Dane revelara su diagnóstico en 2025, enfrentando la enfermedad con coraje hasta el final.

Un enfrentamiento incansable contra la enfermedad

En los últimos meses, la salud de Eric Dane experimentó un deterioro significativo. A pesar de las dificultades, incluyendo la necesidad de utilizar una silla de ruedas y problemas para hablar, el actor mantuvo una actitud positiva y un espíritu de lucha inquebrantable. Durante todo este tiempo, Dane continuó compartiendo mensajes de esperanza con sus seguidores, mostrando siempre su fuerza ante la adversidad.

Legado en la televisión y tributos póstumos

Eric Dane dejó una huella profunda en el mundo de la televisión, especialmente por su recordado papel como el cirujano Mark Sloan en Grey’s Anatomy, uno de los personajes más queridos por los fans de la serie. También destacó recientemente por su interpretación de Cal Jacobs en la popular serie Euphoria. Además de estos papeles emblemáticos, su carrera incluyó roles importantes en producciones como The Last Ship y Charmed, donde su talento fue igualmente aclamado.

Tras su fallecimiento, los mensajes de condolencia se han multiplicado en redes sociales, donde colegas y admiradores recuerdan no solo su gran talento, sino también su calidez humana y dignidad. En este momento tan difícil, su familia ha solicitado privacidad para poder afrontar su dolor y celebrar la vida de Eric Dane en paz.

