Trump afirma que EE. UU. ejecutó un poderoso ataque contra la isla petrolera de Irán

Trump afirmó que EE. UU. ejecutó un poderoso bombardeo contra la isla iraní de Kharg, centro de exportación petrolera

La isla de Kharg, en Irán, concentra la principal terminal petrolera del país y es clave para sus exportaciones de crudo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 13 de marzo de 2026, que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos “más poderosos” registrados en Oriente Medio contra la isla iraní de Kharg Island, considerada el corazón de la industria petrolera de Irán.

El mandatario afirmó en su cuenta de Truth Social que el ataque fue ejecutado por el Comando Central de Estados Unidos y que las fuerzas militares lograron “aniquilar por completo todos los objetivos militares” ubicados en la isla.

Kharg, centro del petróleo iraní

La isla de Kharg es considerada un punto estratégico para la economía iraní. Ubicada a unos 25 kilómetros de la costa del país, concentra la principal terminal petrolera de Irán y, según estimaciones citadas por Trump, en ese lugar se almacena cerca del 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

Además de su papel en la exportación de crudo, la isla alberga grandes instalaciones de almacenamiento y carga para buques petroleros, lo que la convierte en una infraestructura clave para el mercado energético internacional.

Trump advierte sobre el estrecho de Ormuz

Pese a la magnitud del ataque, Trump aseguró que decidió no destruir la infraestructura petrolera de la isla, una decisión que podría reconsiderarse si se interfiere con el tránsito marítimo en la región.

El mandatario advirtió que si Irán o cualquier otro actor bloquea el paso libre de embarcaciones por el Estrecho de Ormuz, Washington podría tomar nuevas medidas contra las instalaciones petroleras.

Temor por el impacto energético global

Analistas internacionales han advertido que un ataque directo a la infraestructura petrolera de Kharg podría tener consecuencias severas para el mercado energético mundial, debido a su papel en la exportación de crudo iraní.

Expertos citados por medios internacionales señalaron que, hasta ahora, Estados Unidos e Israel habían evitado atacar esta isla precisamente por el impacto que podría generar en los precios del petróleo y en la estabilidad energética global.