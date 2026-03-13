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Nintendo Wii Casa Blanca
Como si de una partida de 'Wii Sports' se tratatara, la Casa Blanca celebra sus victorias en la guerra con Irán.EXPRESO

Gobierno de Trump utiliza 'Wii Sports' en video proguerra contra Irán

El material difundido en redes mezcla imágenes del videojuego de Nintendo con bombardeos reales, desatando críticas

Un video difundido el 12 de marzo en la red social X por la administración del presidente Donald Trump generó polémica al mezclar referencias al videojuego Wii Sports con imágenes relacionadas con operaciones militares contra Irán. El montaje combina la estética del popular título de Nintendo con escenas que aluden a bombardeos y maniobras bélicas.

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La publicación forma parte de la narrativa digital alrededor de la operación militar denominada Epic Fury, presentada por la propia administración como una ofensiva exitosa. En el mismo post, el gobierno se describía como "invicto", según el texto que acompañaba el video, una afirmación que ayudó a impulsar su viralización en redes sociales aunque, no necesariamente a favor del mensaje.

Cultura pop como parte de la comunicación política

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El uso de referencias a videojuegos o franquicias populares no es un hecho aislado dentro de la estrategia digital de la Casa Blanca. En los últimos meses, la administración ha recurrido en varias ocasiones a elementos de la cultura pop fácilmente reconocibles para acompañar mensajes políticos o militares.

Sin embargo, estas prácticas han generado críticas debido al contraste entre el tono lúdico de dichas referencias y la gravedad de los conflictos reales que representan. Para muchos usuarios, el uso de una estética inspirada en Wii Sports termina caricaturizando o minimizando el impacto humano de los ataques, al presentar operaciones militares bajo una narrativa visual asociada al entretenimiento.

Semanas antes, por ejemplo, la administración ya había sido cuestionada por utilizar la identidad visual de la franquicia Pokémon en otra pieza de comunicación digital. En ese caso, el material incluía un guiño al famoso lema del anime “atrapémoslos a todos” aplicado a las redadas migratorias de ICE, lo que provocó críticas similares sobre el uso de referencias culturales para representar políticas sensibles.

Un nuevo debate por el uso de propiedad intelectual

El nuevo video también ha reavivado el debate sobre el uso de propiedad intelectual en campañas políticas; a diferencia de la controversia previa relacionada con Pokémon, por el momento no ha habido una respuesta pública por parte de Nintendo respecto al uso de la estética de Wii Sports.

Respuesta
Tal cual sucedió con la publicacion de 'Pokopia' las respuestas referenciaban la polémica de Epstein en la que Trump se ve involucrado.USA_Polling via x

No obstante, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en torno a la apropiación de elementos de la cultura pop por parte de campañas políticas o institucionales, especialmente cuando se utilizan para representar conflictos reales o mensajes de carácter bélico.

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