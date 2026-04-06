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Boca Juniors hará su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ante Always Ready.Cortesía

Universidad Católica vs. Boca Juniors: alineaciones y dónde ver la Copa Libertadores

El Xeneize, liderado por Leandro Paredes, aterriza en Chile para medir fuerzas ante una Católica que sueña con dar el golpe

  • Redacción Expreso

El esperado debut de la Copa Libertadores 2026 enciende las alarmas en Santiago. Universidad Católica recibe a Boca Juniors en un duelo de alto voltaje por el Grupo D, marcando el inicio del sueño continental para los Cruzados y la mística Xeneize en Chile.

(Le puede interesar: Antonio Valencia volverá a jugar a sus 40 años: Este equipo lo fichó en Inglaterra)

El encuentro se disputará este martes 7 de abril de 2026 en el moderno Estadio Claro Arena (Las Condes). Aquí tienes el horario confirmado según tu ubicación para que no te pierdas ni un solo minuto de este partidazo internacional:

  • Ecuador, Colombia y Perú: 19:30
  • Chile: 20:30
  • Argentina y Uruguay: 21:30
  • México: 18:30

¿Dónde ver Universidad Católica vs. Boca Juniors?

Universidad Católica
Universidad Católica debuta en la Copa Libertadores 2026.Cortesía

Para los aficionados en Sudamérica, la transmisión oficial estará disponible a través de las pantallas de ESPN 5 y la plataforma de streaming Disney+. Además, en Chile se podrá sintonizar por señal abierta mediante Chilevisión, mientras que Pluto TV ofrecerá cobertura gratuita.

Ambas escuadras llegan con realidades competitivas en sus ligas locales, buscando tres puntos vitales en un grupo que comparten con Barcelona SC y Cruzeiro. La superficie sintética del recinto chileno será un factor determinante que el equipo argentino deberá sortear con inteligencia.

BARCELONA SC, BOTAFOGO

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Posible alineación de Universidad Católica

El técnico de la "Franja", Claudio Úbeda, confía en la velocidad de sus extremos y la presión alta para incomodar al gigante argentino. El Claro Arena lucirá un lleno total para respaldar al equipo chileno en esta noche de gala.

U. Católica: Bernedo; González, Ampuero, Díaz, Mena; Valencia, Cuevas, Montes, Giani, Palavecin; Zampedri.

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Posible alineación de Boca Juniors

Con la presencia estelar de Leandro Paredes en el mediocampo, el Xeneize busca imponer su jerarquía histórica. La gran duda radica en el arco ante la posible baja por lesión de Marchesín, dando paso al juvenil Brey.

Boca Juniors: Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Ascacibar; Aranda, Merentiel y Bareiro.

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