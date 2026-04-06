Always Ready vs. Liga de Quito: Horario y dónde ver la Copa Libertadores 2026

El Rey de Copas debuta en El Alto este martes. Conoce los canales de TV y plataformas para seguir online

Liga de Quito busca iniciar con éxito su camino en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Liga de Quito inicia su travesía internacional este martes 7 de abril en territorio boliviano. El equipo ecuatoriano, bajo la dirección de Tiago Nunes, se enfrenta al reto de la altitud y a un rival conocido, Always Ready, en la jornada inaugural del Grupo G de la Copa Libertadores.

Aquí te contamos todos los detalles: horario, canales de transmisión y el contexto de este electrizante choque en El Alto.

(Le puede interesar: César Farías con Barcelona SC en Libertadores: "No importan los millones de dólares")

¿A qué hora juega Always Ready vs. Liga de Quito?

El pitazo inicial está programado para las 19:00 (hora de Ecuador). Este duelo es vital para las aspiraciones de la 'U', que busca sumar fuera de casa en una zona que comparte con Lanús (Argentina) y Mirassol (Brasil).

Ecuador: 19:00

Bolivia: 20:00

Argentina: 21:00

¿Dónde ver en vivo el partido de Always Ready ante Liga de Quito?

El DT Tiago Nunes y el delantero brasileño Deyverson, el fichaje estrella de los albos. CORTESÍA LDU

Para los aficionados que deseen seguir el minuto a minuto del Rey de Copas, la transmisión oficial estará disponible a través de:

Televisión: ESPN 7

Streaming: Disney+ Premium (disponible en toda la región)

El encuentro tendrá lugar en el Estadio Municipal de El Alto, considerado uno de los escenarios más complicados de Sudamérica debido a su extrema altitud. LDU llega a este compromiso con la necesidad de sacudirse la reciente derrota ante Barcelona SC en la LigaPro y demostrar su jerarquía internacional.

Historial de Barcelona SC ante rivales brasileños en la Copa Libertadores Leer más

Antecedentes recientes

Curiosamente, estos equipos se vieron las caras recientemente en la Noche Blanca 2026, donde Liga se impuso con un marcador de 4-2. Sin embargo, en duelos oficiales en Bolivia, el conjunto del "Millonario" suele ser un hueso duro de roer, como lo demostró en la Sudamericana 2024 al vencer 3-1 a los albos.

Posibles alineaciones de los equipos

Always Ready: Baroja; C. Rodríguez, Caicedo, Suárez, D. Rodríguez; Saucedo, Cuellar, Torrico; Amoroso, Maraude y Triverio.

Liga de Quito: Valle; Quintero, Mina, Segovia, Quiñónez; Minda, Pretell, Cornejo; Corozo, Deyverson y Estrada.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!