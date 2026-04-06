Historial de Barcelona SC ante rivales brasileños en la Copa Libertadores

El Ídolo ha mejorado su registro ante rivales de Brasil en la última década, aunque de local todavía tiene tareas pendientes

Barcelona SC enfrentará por primera vez a Cruzeiro con la intención de mantener el impulso en su estreno en el grupo D de la Copa Libertadores. Será el rival brasileño número 13 al que el Ídolo mida en este torneo Conmebol, en un partido a disputarse el martes 7 de abril a las 19:00 en el estadio Monumental.

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En la última década, los toreros han competido en igualdad de condiciones ante los brasileños (ver gráfico). Sin embargo, persiste la tarea de mejorar sus resultados en Guayaquil, donde en 13 partidos registran 3 victorias, 4 empates y 6 derrotas (33,3 % de efectividad).

En las fases preliminares, los resultados del equipo han tenido tintes de hazaña, ya que, contra todo pronóstico, eliminó a Argentinos Juniors y luego a Botafogo, campeón del torneo en 2024.

Esto permite que los dirigidos por César Farías lleguen con ilusiones renovadas de clasificar en un reñido grupo D, que comparten con Cruzeiro, Boca Juniors (Argentina) y Universidad Católica (Chile).

Farías pide carácter y confirma baja de Rojas

César Farías entrenador de Barcelona SC. Cortesía BSC

Sobre el partido ante Cruzeiro, Farías resaltó que su equipo debe tener “hambre, carácter y fútbol” para que los tres puntos se queden en casa. Además, confirmó que Joao Rojas continúa en proceso de readaptación y será la única baja para este duelo.

Por otro lado, el entrenador torero ya podrá contar con los refuerzos Matías Lugo, Ronald Perlaza, Luis Cano, Marcos Mejía y Jefferson Intriago, quienes no fueron inscritos en la fase preliminar.

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Cruzeiro, con altibajos en el arranque del Brasileirao

Cruzeiro debutará este año en la Libertadores con la urgencia de dejar atrás su crisis futbolística. El club separó al director técnico Tite por malos resultados y lo reemplazó con el portugués Arthur Jorge, campeón de la Libertadores 2024 con Botafogo, en busca de una reacción.

El DT Jorge se estrenó con una victoria 3-0 sobre Vitoria, pero el sábado anterior cayó 4-1 ante Sao Paulo, resultado que lo dejó antepenúltimo en el Brasileirao, con 7 puntos. Para enfrentar a Barcelona, contará con una base integrada por Matheus Cunha, William, Fabricio Bruno, Matheus Henrique, Gerson, Christian, Matheus Pereira y Kaio Jorge.

Asimismo, será el regreso futbolístico al país de Keny Arroyo. El extremo ecuatoriano, de veinte años, formado en Independiente del Valle, espera consolidarse en la Raposa para atraer la atención del seleccionador de la Tricolor, Sebastián Beccacece, en este año mundialista.

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