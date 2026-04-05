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Barcelona SC se prepara para recibir a Cruzeiro en la Copa Libertadores 2026.FREDDY RODRÍGUEZ

Barcelona SC vs Cruzeiro: Precios y dónde comprar entradas | Copa Libertadores 2026

Conoce cómo comprar tus entradas online o en puntos físicos y aprovecha los descuentos para socios Centenario Amarillo

Barcelona SC ya anunció los precios y puntos de venta de entradas para el esperado duelo frente a Cruzeiro, correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

(Te invito a leer: Copa Libertadores 2026: Arthur Jorge y los desafíos de Cruzeiro vs Barcelona SC)

El encuentro se disputará este martes 7 de abril de 2026, a partir de las 19:00 hora de Ecuador, en el estadio Monumental de Guayaquil.

Cómo comprar las entradas

Los aficionados pueden comprar sus boletos de manera online a través de la plataforma oficial: https://boleteriaobtelsa.azurewebsites.net.

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Barcelona SC integra el Grupo D de la Copa Libertadores 2026.FREDDY RODRÍGUEZ

La venta también está disponible en puntos físicos distribuidos por Guayaquil, hasta el día que se disputará el partido.

Puntos físicos de venta en Guayaquil

Entre los locales autorizados para adquirir entradas se encuentran:

  • Boletería del estadio Monumental.

  • Pollos a la Brasa Barcelona: Urdesa y Vía a la Costa.

  • Farmacias Pharmacy’s: Centenario, Alborada, Plaza Orellana, Ceibos, Mall del Sol, Entre Ríos y Garzota.

  • Farmacias Cruz Azul: Centenario, Parque California, 17 y Portete, Garzota, Mucho Lote.

  • Comisariato Constructor: Portete, Guasmo, Alcedo y 25 de Julio.
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Descuentos especiales para socios Centenario Amarillo

Los socios Centenario Amarillo al día disfrutarán de un 50% de descuento en su entrada, con la posibilidad de adquirir hasta dos boletos adicionales a precio normal.

En ventanilla de los puntos físicos, el descuento aplica únicamente de manera presencial y presentando cédula.

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Barcelona SC llega motivado al juego contra Cruzeiro, tras vencer a Liga de Quit.Karina Defas

Precios de las entradas para Barcelona SC vs Cruzeiro

  • Generales: $10

  • Tribuna Este: $15

  • Palco Bajo: $20

  • Palcos 1, 5, 6, 8: $20

  • Palcos 2, 3, 4, 7: $30

  • Suite: $35

Este partido marca el debut de Barcelona SC en el Grupo D, junto con Cruzeiro, Boca Juniors y Universidad de Chile, por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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