Copa Libertadores 2026: Arthur Jorge y los desafíos de Cruzeiro vs Barcelona SC

Arthur Jorge, DT de Cruzeiro, reconoce la falta de regularidad del equipo y busca equilibrio antes del juego con Barcelona SC

Cruzeiro, rival de Barcelona SC este martes 7 de abril de 2026, en el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, vive un momento complicado en el Torneo Brasileirao 2026 y no levanta cabeza con su nuevo director técnico, Arthur Jorge.

Cruzeiro llega al Monumental con urgencias en el Brasileirao 2026

La Raposa, como es conocido el equipo de Belo Horizonte, llega a Guayaquil en el puesto 18 de la tabla del campeonato brasileño, con 7 puntos y en zona de descenso.

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Su registro es de apenas una victoria, cuatro empates y cinco derrotas, además de una reciente caída 4-1 ante Sao Paulo, que dejó al descubierto sus falencias defensivas.

Cruzeiro está en la zona del descenso del Brasileirao 2026. Tomada de @Cruzeiro

Arthur Jorge: “Necesitamos regularidad y equilibrio en el equipo”

El entrenador Arthur Jorge, quien asumió el mando del plantel azul el pasado 22 de marzo de 2026, no ocultó su frustración ante la falta de regularidad, de cara al partido de este martes 7 de abril de 2026 frente al Ídolo del Astillero en el estadio Monumental.

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“Estamos todos muy preocupados, necesitamos regularidad en los resultados. Quizás resulte difícil de entender, pero para mí la cuestión es clara: lo que más me preocupa es encontrar ese equilibrio para poder tener estabilidad”, afirmó Arthur Jorge.

La plantilla de Cruzeiro: Keny Arroyo, Kaio Jorge y Cássio al frente

De esta manera, Cruzeiro, que cuenta con el atacante ecuatoriano Keny Arroyo como titular fijo, además del experimentado arquero Cássio y el goleador Kaio Jorge, visitará a Barcelona en la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, que también integran Boca Juniors de Argentina y Universidad Católica de Chile.

Barcelona SC motivado tras victoria sobre Liga de Quito en LigaPro 2026

El Ídolo del Astillero, por su parte, afrontará el debut copero con motivación, ya que el sábado 4 de abril de 2026 anterior venció 2-0 a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la fecha 7 de la LigaPro 2026, un escenario en el que registraba apenas un triunfo.

Barcelona SC llega motivado por su triunfo ante Liga de Quito. Karina Defas

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