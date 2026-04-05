Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Robert Arboleda
Robert Arboleda, defensor ecuatoriano del Sao Paulo.cortesía

Robert Arboleda es separado del Sao Paulo: ¿Qué pasó con el defensa ecuatoriano?

El club brasileño tomó medidas drásticas luego de que el central tricolor no se presentara en la goleada ante Cruzeiro

El paso de Robert Arboleda por el Sao Paulo vive su etapa más delicada. El sábado 4 de abril, el entrenador del conjunto tricolor, Roger Machado, anunció una severa decisión disciplinaria: el defensor ecuatoriano fue apartado del plantel principal tras no presentarse, sin justificación, a la última convocatoria.

(Lea también: Liga de Quito vs. Barcelona SC, el partido más importante de Ecuador)

Cronología de una ausencia injustificada

Mientras el Sao Paulo afinaba detalles para enfrentar a Cruzeiro (encuentro que terminó con victoria 4-1), el cuerpo técnico advirtió la ausencia del zaguero tricolor.

"No hay mucho que explicar: estaba convocado, no llegó y fue separado del plantel" fueron las contundentes declaraciones de Machado en conferencia de prensa. La inquietud dentro del club creció considerablemente, ya que desde el viernes 3 de abril se desconocía el paradero del futbolista de 34 años.

robert arboleda sao paulo
Robert Arboleda es inamovible en la zaga del Sao Paulo.cortesía

Aunque la institución no ha ofrecido un pronunciamiento oficial que explique lo ocurrido, versiones del periodista brasileño André Hernán indican que el defensor habría viajado de regreso a Ecuador sin la autorización de la directiva ni del cuerpo técnico. Esta "fuga" habría motivado la inmediata sanción por parte del club paulista.

ID:
Vicente Sánchez, Emelec

Emelec permanece en zona del descenso: DT Sánchez analiza la derrota ante el Cuenca

Leer más

¿El fin de una era en el Morumbí?

Arboleda, quien milita en el Sao Paulo desde 2017, se ha consolidado durante años como uno de los extranjeros más importantes del equipo. No obstante, este nuevo episodio de indisciplina vuelve a poner en entredicho su continuidad en una institución donde ya ha estado envuelto en otras controversias fuera del terreno de juego.

RELACIONADAS

Por el momento, su futuro permanece incierto. Mientras el equipo celebra su triunfo en el campeonato, el defensor queda a la espera de una resolución que determine si su separación será temporal o marcará su salida definitiva.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Transición municipal sin frenar a la ciudad

  2. Beatriz Bencomo | La eutanasia de un corazón roto

  3. Andrés Velasco | Mala decisión en Cuba

  4. Modesto Apolo | CNE y la fragilidad democrática

  5. Joaquín Hernández | La guerra sin fin

LO MÁS VISTO

  1. Cuenta bancaria de Progen que recibió $110 millones de Celec registra 0 dólares

  2. Ecuador vs Colombia: alineaciones, horario y dónde ver EN VIVO el Sudamericano Sub-17

  3. Samsung rompe la barrera: Galaxy S26 ahora podrá compartir archivos con AirDrop

  4. Cacao en Ecuador: del boom de precios a la caída, con costos que amenazan al sector

  5. Destituyen a jueces del Guayas que extinguieron deudas con acciones de protección

Te recomendamos