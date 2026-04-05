Robert Arboleda es separado del Sao Paulo: ¿Qué pasó con el defensa ecuatoriano?

El club brasileño tomó medidas drásticas luego de que el central tricolor no se presentara en la goleada ante Cruzeiro

El paso de Robert Arboleda por el Sao Paulo vive su etapa más delicada. El sábado 4 de abril, el entrenador del conjunto tricolor, Roger Machado, anunció una severa decisión disciplinaria: el defensor ecuatoriano fue apartado del plantel principal tras no presentarse, sin justificación, a la última convocatoria.

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Cronología de una ausencia injustificada

Mientras el Sao Paulo afinaba detalles para enfrentar a Cruzeiro (encuentro que terminó con victoria 4-1), el cuerpo técnico advirtió la ausencia del zaguero tricolor.

"No hay mucho que explicar: estaba convocado, no llegó y fue separado del plantel" fueron las contundentes declaraciones de Machado en conferencia de prensa. La inquietud dentro del club creció considerablemente, ya que desde el viernes 3 de abril se desconocía el paradero del futbolista de 34 años.

Robert Arboleda es inamovible en la zaga del Sao Paulo. cortesía

Aunque la institución no ha ofrecido un pronunciamiento oficial que explique lo ocurrido, versiones del periodista brasileño André Hernán indican que el defensor habría viajado de regreso a Ecuador sin la autorización de la directiva ni del cuerpo técnico. Esta "fuga" habría motivado la inmediata sanción por parte del club paulista.

Roger Machado responde sobre Arboleda: “En realidad, no tenemos mucho que decir. Arboleda fue convocado, no se presentó a la presentación y fue despedido.Obviamente estábamos preocupados porque no sabíamos qué había sucedido. Pero ahora solo queda esperar. pic.twitter.com/3kQNLfcHSx — TERADEPORTES (@Teradeportes) April 5, 2026 ID:

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¿El fin de una era en el Morumbí?

Arboleda, quien milita en el Sao Paulo desde 2017, se ha consolidado durante años como uno de los extranjeros más importantes del equipo. No obstante, este nuevo episodio de indisciplina vuelve a poner en entredicho su continuidad en una institución donde ya ha estado envuelto en otras controversias fuera del terreno de juego.

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Por el momento, su futuro permanece incierto. Mientras el equipo celebra su triunfo en el campeonato, el defensor queda a la espera de una resolución que determine si su separación será temporal o marcará su salida definitiva.

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