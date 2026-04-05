Emelec permanece en zona del descenso: DT Sánchez analiza la derrota ante el Cuenca
El Bombillo perdió en Guayaquil, se mantiene en zona de descenso y su entrenador admite que aún están en construcción
Vicente Sánchez dejó claro que aún no existe una total sintonía entre su idea de juego y sus dirigidos, algo que quedó evidenciado en la derrota 2-0 ante Deportivo Cuenca, el pasado sábado 4 de abril.
Emelec, que comenzó la temporada con tres puntos menos debido a una sanción de la Ecuafútbol, suma apenas cuatro unidades y se mantiene en la zona de descenso de la LigaPro.
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Aunque el técnico uruguayo reconoció que su equipo “sigue en construcción” y consideró el resultado “injusto”, valoró la actitud mostrada por sus jugadores. “Ese es el carácter que queremos y, de a poco, vamos a estar más convencidos de que ese es el camino”, afirmó.
Además, recalcó que el desarrollo del partido cambió tras la expulsión de Estalin Segura, al minuto 73, lo que condicionó el trámite y derivó en los goles de Matías Klimowicz y Germán Rivero para el Expreso Austral.
“Hasta el minuto 70 salimos a proponer y fuimos protagonistas ante un gran rival. Pero llegó la expulsión y el partido cambió. Esto también es parte del aprendizaje”, añadió.
Por su parte, Cristhian Noboa, presidente de la Comisión de Fútbol azul, pidió paciencia a la hinchada pese al momento complicado. En seis partidos de LigaPro, Emelec registra dos victorias, un empate y tres derrotas.
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“Hay que apoyar hasta el final. Esto es fútbol: se gana, se pierde y se empata. Nos está tomando tiempo”, expresó el Zar para el medio Cántico Azul (@canticoazul).
La venganza de Jorge Célico
A diferencia de Sánchez, Jorge Célico muestra una idea de juego más consolidada en su primera temporada al frente de su nuevo equipo en 2026.
Consultado sobre si era especial vencer a Emelec por su pasado en Guayaquil, fue enfático: “Si hay algo que respeto son las instituciones del país. A Emelec lo respeto muchísimo porque es uno de los equipos más grandes, así que no tiene nada que ver conmigo”, concluyó.
¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Emelec en la LigaPro 2026?
Emelec visitará a Universidad Católica este miércoles 8 de abril de 2026 por el duelo postergado de la fecha 1 de LigaPro. El partido en el estadio Olímpico Atahualpa iniciará a las 19:00 (hora Ecuador).
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