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Vicente Sánchez, Emelec
Vicente Sánchez, entrenador uruguayo que dirige a Emelec.Cesar Muñoz / API

Emelec permanece en zona del descenso: DT Sánchez analiza la derrota ante el Cuenca

El Bombillo perdió en Guayaquil,  se mantiene en zona de descenso y su entrenador admite que aún están en construcción

  • Redacción Expreso

Vicente Sánchez dejó claro que aún no existe una total sintonía entre su idea de juego y sus dirigidos, algo que quedó evidenciado en la derrota 2-0 ante Deportivo Cuenca, el pasado sábado 4 de abril.

Emelec, que comenzó la temporada con tres puntos menos debido a una sanción de la Ecuafútbol, suma apenas cuatro unidades y se mantiene en la zona de descenso de la LigaPro.

(Le puede interesar: Emelec no levanta y suma tercera derrota en la LigaPro)

Aunque el técnico uruguayo reconoció que su equipo “sigue en construcción” y consideró el resultado “injusto”, valoró la actitud mostrada por sus jugadores. “Ese es el carácter que queremos y, de a poco, vamos a estar más convencidos de que ese es el camino”, afirmó.

Deportivo Cuenca
Los jugadores del Deportivo Cuenca celebran uno de los dos tantos con los que vencieron a Emelec en Guayaquil.API

Además, recalcó que el desarrollo del partido cambió tras la expulsión de Estalin Segura, al minuto 73, lo que condicionó el trámite y derivó en los goles de Matías Klimowicz y Germán Rivero para el Expreso Austral.

“Hasta el minuto 70 salimos a proponer y fuimos protagonistas ante un gran rival. Pero llegó la expulsión y el partido cambió. Esto también es parte del aprendizaje”, añadió.

Por su parte, Cristhian Noboa, presidente de la Comisión de Fútbol azul, pidió paciencia a la hinchada pese al momento complicado. En seis partidos de LigaPro, Emelec registra dos victorias, un empate y tres derrotas.

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“Hay que apoyar hasta el final. Esto es fútbol: se gana, se pierde y se empata. Nos está tomando tiempo”, expresó el Zar para el medio Cántico Azul (@canticoazul).

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Consultado sobre si era especial vencer a Emelec por su pasado en Guayaquil, fue enfático: “Si hay algo que respeto son las instituciones del país. A Emelec lo respeto muchísimo porque es uno de los equipos más grandes, así que no tiene nada que ver conmigo”, concluyó. 

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Emelec visitará a Universidad Católica este miércoles 8 de abril de 2026 por el duelo postergado de la fecha 1 de LigaPro. El partido en el estadio Olímpico Atahualpa iniciará a las 19:00 (hora Ecuador).

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