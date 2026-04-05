Ecuador vs Colombia: alineaciones, horario y dónde ver EN VIVO el Sudamericano Sub-17

Con figuras como Quintero y Fragozo, Ecuador enfrenta a Colombia en un duelo decisivo en Paraguay

La selección de Ecuador sub-17 es el líder del Grupo A.

La selección de Ecuador sub-17 afronta un partido decisivo este domingo 5 de abril de 2026 frente a Colombia sub-17, por la segunda fecha del Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub-17 de Paraguay.

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El objetivo de la Mini-Tri es claro: sumar una nueva victoria que la acerque a las semifinales y a la clasificación directa al Mundial sub-17 de Catar 2026.

El compromiso se disputará desde las 15:00 (hora local) en el estadio del Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (CARFEM), ubicado en Ypané, escenario donde Ecuador buscará consolidarse como líder del grupo.

Ecuador sub-17 busca una victoria ante Colombia sub-17. Cortesía

Ecuador llega motivado tras vencer a Paraguay

El equipo dirigido por Gonzalo Ferrea inició con el pie derecho su participación en el torneo, tras imponerse 2-1 ante la selección anfitriona en el debut.

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Los goles de Mathews Soto y Holger Quintero permitieron a la Tricolor sumar sus primeros tres puntos y posicionarse en lo más alto del Grupo A.

Las figuras de Ecuador que buscan otro triunfo

Para este nuevo desafío, el cuerpo técnico contará con sus principales figuras, entre ellas el defensor Deinner Ordóñez, el ofensivo Holger Quintero y el extremo Luis Fragozo, piezas clave en el esquema ecuatoriano.

Posible alineación de Ecuador sub-17: Vaca; Sotomayor, Ordóñez, Chica, González; Cuadrado, Zamora, Quintero, Fragozo, Calle; Guerrero.

Colombia debuta con equipo completo

Por su parte, la selección de Colombia sub-17 hará su estreno en el campeonato. El combinado cafetero llega con plantel completo y buscará comenzar su participación con un triunfo que lo meta en la pelea por la clasificación.

La Colombia sub-17 busca un triunfo en su debut en el Sudamericano sub-17. Colombia

Posible alineación de Colombia sub-17: Martínez; Rojas, Escorcia, Vallecilla, Ortiz; Murillo, Maturana, Carrillo; Mosquera, Caicedo y Balanta.

Qué necesita Ecuador para clasificar al Mundial Sub-17

El formato del torneo establece que los dos primeros de cada grupo avanzan a semifinales del Sudamericano sub-17 y aseguran su cupo al Mundial Sub-17 de 2026.

En tanto, los equipos que terminen terceros y cuartos disputarán un ‘Final Four’ para definir los últimos tres clasificados al Mundial sub-17.

¿Dónde ver Ecuador vs Colombia EN VIVO?

En Ecuador, el partido será transmitido en vivo por DirecTV, tanto en su señal de televisión pagada como en su plataforma digital.

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