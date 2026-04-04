Emelec no levanta y suma tercera derrota en la LigaPro

Por la jornada siete de la LigaPro, los Millonarios recibieron en el estadio George Capwell a Deportivo Cuenca.

Los jugadores del Deportivo Cuenca celebran uno de los dos tantos con los que vencieron a Emelec en Guayaquil.

Por la séptima fecha de la LigaPro, Emelec recibió en el estadio George Capwell de Guayaquil a Deportivo Cuenca, que es dirigido por Jorge Célico, quien dirigió a los Millonarios la temporada pasada.

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Por lo que varios jugadores locales fueron a saludar al técnico argentino. En el inicio del partido fue la escuadra cuencana la que empezó a inquietar el arco defendido por Pedro Ortiz; esto sorprendió a los locales.

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Pasados los minutos, Emelec empezó a asentarse en el juego y fue más peligroso en el arco contrario; sin embargo, se encontró la buena respuesta del portero argentino Facundo Ferrero.

Con el 0-0 en el marcador finalizó el primer tiempo ante una destacada presencia de público en el escenario guayaquileño.

SEGUNDO TIEMPO

Para el segundo tiempo, el entrenador uruguayo de los azules, Vicente Sánchez, no realizó variantes y mantuvo la misma forma de jugar, con presión en la salida del rival y búsqueda constante del único delantero, Luca Klimowicz, abastecido por Francisco Pizzini.

La mala noticia para ese buen momento fue la expulsión de Estalín Segura, que dejó con uno menos a los locales en el minuto 73.

Esa superioridad numérica en la cancha fue aprovechada por los Morlacos, que abrieron en el marcador por intermedio de Matías Klimowicz, quien aprovechó un rebote del guardameta Pedro Ortiz para marcar el 1-0 en el minuto 80.

La visita aprovechó la desesperación de Emelec por encontrar el empate para de contragolpe marcar el 2-0 por intermedio del argentino Germán Rivero.

Durante la octava jornada, Emelec visitará a Aucas, mientras que Deportivo Cuenca recibirá a Independiente del Valle. Antes, ambos tendrán partidos entre semana. Los eléctricos jugarán ante Universidad Católica por la fecha 1; entre tanto, los cuencanos recibirán a Santos por la Copa Sudamericana.

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