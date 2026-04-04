Independiente del Valle vs Orense: alineaciones y dónde ver EN VIVO y gratis LigaPro

El líder Independiente del Valle recibe a Orense en Quito en un duelo clave por la cima de la LigaPro 2026

Independiente del Valle es el líder de la LigaPro 2026.

Independiente del Valle buscará consolidarse como líder en la tabla de posiciones de la LigaPro 2026 cuando reciba a Orense en la fecha 7 del campeonato.

(Te invito a leer: Emelec vs Deportivo Cuenca: dónde ver EN VIVO, horario y alineaciones | LigaPro 2026)

El encuentro se disputará este sábado 4 de abril, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio Banco Guayaquil, ubicado en la parroquia de Amaguaña, en Quito.

Independiente del Valle llega como líder, pero con presión en la tabla

Los dirigidos por el director técnico Joaquín Papa llegan como punteros del campeonato con 13 puntos, aunque la presión es alta.

Aron Rodríguez comandará el ataque de Independiente del Valle. Cortesía

Macará, con 10 unidades, podría superarlos si logra una victoria contundente en su respectivo partido ante Aucas, mientras que Barcelona SC ya acecha en el segundo lugar con 12 puntos tras vencer a Liga de Quito.

Barcelona gana en la casa de Liga de Quito por la LigaPro Leer más

Las bajas de Independiente del Valle para este partido clave

Para este compromiso, Independiente del Valle tendrá bajas sensibles. Los lesionados Jean Arroyo Vernaza y Patrick Mercado no estarán disponibles, lo que obliga a reajustar el esquema.

Sin embargo, el equipo mantendrá su poder ofensivo con nombres clave como Junior Sornoza, Aron Rodríguez y Matías Perelló.

La posible alineación de los Rayados sería: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacaba, Layan Loor; Justin Lerma, Junior Sornoza, Jhegson Méndez, Emerson Pata; Matías Perelló y Djorkaeff Reasco.

Orense busca salir del fondo de la tabla en la LigaPro

Por su parte, Orense llega urgido de puntos. El equipo dirigido por Hernán Torres ocupa la posición 13 con apenas 5 unidades y necesita sumar para salir del fondo de la tabla.

Orense busca salir de la zona roja de la LigaPro 2026. API

Para ello, contará con su tridente ofensivo encabezado por Agustín Herrera, junto a Eber Caicedo y Sergio Vásquez.

La posible alineación de Orense sería: Rolando Silva; Pablo Velasco, Stefano Callegari, Sixto Mina, Beder Caicedo; Renny Jaramillo, Valentín Burgoa, Agustín Herrera, Sergio Vásquez, Bryan Viñán; Eber Caicedo.

Dónde ver EN VIVO Independiente del Valle vs Orense por TV y streaming

El partido será transmitido EN VIVO por Ecuavisa en señal abierta y también a través de Zapping Sports, tanto en su canal de pago como en su plataforma digital.

Estadísticas de Independiente del Valle vs Orense

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!