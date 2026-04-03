Barcelona gana en la casa de Liga de Quito por la LigaPro

Con goles de Jhonny Quiñónez y Héctor Villalba, el Ídolo se llevó un importante triunfo de la capital

Barcelona retomó la LigaPro 2026 dando un fuerte golpe en la casa de Liga de Quito, al ganar 2-0, este viernes 3 de abril, demostrando que la decisión del técnico César Farías, de realizar una mini pretemporada en la altura en la paralización por la fecha FIFA, fue la adecuada.

En Casa Blanca se vio la mejor versión del Ídolo de lo que va de la temporada, con Milton Celiz y Jhonny Quiñónez dominando el mediocampo y gestando las acciones de ataque que complicaron a los albos.

Esto se complementó con la velocidad de Luis Cano y la potencia y experiencia de Darío Benedetto, quienes complicaron a la defensa universitaria.

Cuando se esperaba que los locales sean quienes propongan el juego ofensivo desde el primer minuto, fueron los amarillos con rápidos contragolpes los que llevaron peligro al arco de Gonzalo Valle, quien se recuperó del golpe recibido con la Tri, para estar en el arco azucena.

Quiñónez, a los tres minutos, estuvo cerca de abrir el marcador, pero no pudo conectar un centro rasante de Gustavo Vallecilla, otro de los puntos altos de los visitantes.

El volante, quien llevó la cinta de capitán del Ídolo, tuvo su revancha en la siguiente acción. Habilitó a Celiz y corrió hasta llegar el área para conectar de cabeza el preciso centro del argentino (4’).

Vallecilla estuvo a punto de aumentar la ventaja en otro de los varios desbordes que tuvo, pero su remate logró ser desviado por Valle (6’).

Tito Villalba celebra el segundo gol de Barcelona ante Liga de Quito. Karina Defas

Los albos trataban de reaccionar apelando de forma repetida a los centros, que no tuvieron efecto ante la desesperación del entrenador Tiago Nunes.

Barcelona, por su parte, seguía llevando peligro, lo que se vio reflejado con el cabezazo de Cano que fue bloqueado por Valle (28’) o un nuevo centro de Vallecilla que Bryan Carabalí no alcanzó a conectar frente al arquero universitario (39’).

MANTENER LA VENTAJA

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El segundo tiempo inició con la ausencia del zaguero Ricardo Adé por una lesión en el final de la primera etapa, y los ingresos de Luis Segovia y Yerlin Quiñónez en la U; y la salida de Benedetto para dar ingreso a Héctor Villalba en el Ídolo.

El susto llegó a los amarillos al minuto 59 cuando el árbitro Robert Carrera decretó un penal por un supuesto golpe de Vallecilla a Deyverson al tratar de rechazar. El VAR llamó al juez y tras revisar la acción, decidió cambiar su decisión y mostrar la tarjeta amarilla al brasileño.

Esto hizo que el técnico Farías pida fortalecer las labores defensivas y el control del balón en busca de mantener la ventaja en el marcador, pero sin abandonar los contragolpes con Villalba.

Fue precisamente el ofensivo paraguayo, al minuto 88, cuando aprovechó un centro de Carabalí para asegurar los tres puntos para los amarillos.

Con el triunfo, Barcelona llegó a las 12 unidades, para ascender hasta la segunda casilla, a un punto del líder, Independiente del Valle, que la tarde de este sábado recibe a Orense. Además, es un impulso para el Ídolo de cara al debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el martes, cuando en el estadio Monumental reciba al Cruzeiro brasileño.

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