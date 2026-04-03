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Enzo Fernández
Enzo Fernández, volante del Chelsea.Getty Images

¿Por qué sancionaron a Enzo Fernández en Chelsea? La frase que lo aleja de Londres

El mediocampista argentino desata polémica en Stamford Bridge. Sus elogios hacia España alimentan rumores de un traspaso

  • Redacción Expreso

El vestuario de Stamford Bridge vive horas de alta tensión. Chelsea ha tomado la decisión drástica de apartar a Enzo Fernández durante los próximos dos encuentros oficiales. ¿El motivo? Unas declaraciones del mediocampista argentino que la directiva y el cuerpo técnico han calificado como una falta de respeto a la identidad del club londinense.

(Lea también: Liga de Quito vs Barcelona: Robert Cabrera será el árbitro, ¿cómo le fue antes?)

Una "línea roja" que fractura la relación

La polémica estalló tras las recientes apariciones mediáticas del exjugador de River Plate. Pese a tener un contrato vigente a largo plazo, Fernández sembró dudas sobre su continuidad en Londres de cara al próximo curso. El detonante final fueron sus elogios en entrevistas recientes hacia la ciudad de Madrid, alimentando los rumores que lo vinculan con el conjunto merengue.

chelsea moises caicedo
Enzo Fernández es pieza clave en el mediocampo del Chelsea junto a Moisés Caicedo.CORTESIA

Liam Rosenior, técnico de los Blues, fue tajante en la previa del duelo de la FA Cup contra el Port Vale: "Es decepcionante escucharlo. Enzo ha cruzado una línea respecto a la cultura que intentamos construir aquí. Aunque lo respeto como profesional, la decisión de sancionarlo es unánime entre el cuerpo técnico y la directiva. La puerta no está cerrada para siempre, pero debemos proteger los valores del Chelsea."

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Bajas sensibles en un momento crítico

El castigo no llega en un momento cualquiera. La ausencia de Enzo Fernández supone un dolor de cabeza para el esquema de Rosenior, ya que se perderá dos citas vitales:

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  • FA Cup: El compromiso ante el Port Vale del sábado 4 de abril.
  • Premier League: El choque de alto voltaje frente al Manchester City el domingo 12 de abril, donde el Chelsea se juega gran parte de sus aspiraciones para clasificar a la próxima Champions League.

Con este movimiento, el cuadro inglés envía un mensaje contundente: nadie está por encima de la institución, ni siquiera sus figuras más mediáticas. Queda por ver si este "correctivo" calma las aguas o acelera la salida del argentino en el próximo mercado de transferencia.

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