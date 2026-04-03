Cristiano lidera goleada de Al Nassr: ¿Cuántos goles le faltan para llegar a 1000?

El delantero portugués reapareció tras lesión, marcó dos goles y guio al Al Nassr a una sólida victoria

El portugués Cristiano Ronaldo reapareció tras más de un mes alejado por lesión y lideró el triunfo del Al Nassr frente al Al Najma (5-2), firmando un doblete que eleva su cuenta goleadora a 967 tantos como profesional.

El atacante luso estuvo 34 días fuera de las canchas debido a una dolencia muscular sufrida el pasado 28 de febrero, y regresó en la jornada 27 ante el colista del torneo.

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El conjunto dirigido por su compatriota Jorge Jesús alcanzó su decimoquinta victoria consecutiva —la decimocuarta en la liga saudí—, aunque no logró imponer condiciones hasta el complemento.

CR7 retomó la acción con Al Nssr después de superar una lesión. Cortesía

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El Al Nassr arrancó en desventaja tras el tanto de Rakan Al Tulayhi al minuto 44, pero reaccionó en el tiempo añadido de la primera parte con goles de Abdullah Al Hamdan y del senegalés Sadio Mané.

Ya en la segunda mitad, el brasileño Felippe Cardoso igualó nuevamente el marcador, antes de que Cristiano sentenciara el encuentro con dos anotaciones: una desde el punto penal al 56 y otra al 73 tras asistencia de Nawaf Boushal.

El portugués fue reemplazado a diez minutos del final, y en el tiempo de descuento, Sané cerró la goleada.

Acumula ya el astro luso 967 goles en su carrera con los dos firmados frente el Al Najma, que sumó su sexta derrota consecutiva. El Al Nassr, además, afianza el primer puesto de la tabla con seis puntos de ventaja sobre el Al Hilal.

Revive el doblete de Cristiano en la victoria

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