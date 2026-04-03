Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo, referente ofensivo del Nassr.Archivo

Cristiano lidera goleada de Al Nassr: ¿Cuántos goles le faltan para llegar a 1000?

El delantero portugués reapareció tras lesión, marcó dos goles y guio al Al Nassr a una sólida victoria 

  • Redacción y Agencia EFE

El portugués Cristiano Ronaldo reapareció tras más de un mes alejado por lesión y lideró el triunfo del Al Nassr frente al Al Najma (5-2), firmando un doblete que eleva su cuenta goleadora a 967 tantos como profesional.

El atacante luso estuvo 34 días fuera de las canchas debido a una dolencia muscular sufrida el pasado 28 de febrero, y regresó en la jornada 27 ante el colista del torneo.

(Le puede interesar: Jorge Arturo Carrera dio identidad y reglas al ecuavóley)

El conjunto dirigido por su compatriota Jorge Jesús alcanzó su decimoquinta victoria consecutiva —la decimocuarta en la liga saudí—, aunque no logró imponer condiciones hasta el complemento.

cristiano ronaldo
CR7 retomó la acción con Al Nssr después de superar una lesión.Cortesía
Enzo Fernández

¿Por qué sancionaron a Enzo Fernández en Chelsea? La frase que lo aleja de Londres

Leer más

El Al Nassr arrancó en desventaja tras el tanto de Rakan Al Tulayhi al minuto 44, pero reaccionó en el tiempo añadido de la primera parte con goles de Abdullah Al Hamdan y del senegalés Sadio Mané.

Ya en la segunda mitad, el brasileño Felippe Cardoso igualó nuevamente el marcador, antes de que Cristiano sentenciara el encuentro con dos anotaciones: una desde el punto penal al 56 y otra al 73 tras asistencia de Nawaf Boushal.

RELACIONADAS

El portugués fue reemplazado a diez minutos del final, y en el tiempo de descuento, Sané cerró la goleada. 

Acumula ya el astro luso 967 goles en su carrera con los dos firmados frente el Al Najma, que sumó su sexta derrota consecutiva. El Al Nassr, además, afianza el primer puesto de la tabla con seis puntos de ventaja sobre el Al Hilal.

Revive el doblete de Cristiano en la victoria 

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Transición municipal sin frenar a la ciudad

  2. Beatriz Bencomo | La eutanasia de un corazón roto

  3. Andrés Velasco | Mala decisión en Cuba

  4. Modesto Apolo | CNE y la fragilidad democrática

  5. Joaquín Hernández | La guerra sin fin

LO MÁS VISTO

  1. Cuenta bancaria de Progen que recibió $110 millones de Celec registra 0 dólares

  2. Ecuador vs Colombia: alineaciones, horario y dónde ver EN VIVO el Sudamericano Sub-17

  3. Samsung rompe la barrera: Galaxy S26 ahora podrá compartir archivos con AirDrop

  4. Cacao en Ecuador: del boom de precios a la caída, con costos que amenazan al sector

  5. Destituyen a jueces del Guayas que extinguieron deudas con acciones de protección

Te recomendamos