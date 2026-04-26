Intoxicación en babahoyo
Lo que se sabe de la brigada médica que dejó intoxicados en Babahoyo
Una brigada médica realizada en Babahoyo terminó con varios ciudadanos atendidos por síntomas de intoxicación, lo que abrió alertas sanitarias
Lo que debes saber
- Brigada médica del 25 de abril en Babahoyo dejó pacientes intoxicados tras atención en La Chorrera.
- Afectados fueron atendidos en hospital Martín Icaza por vómito y fiebre tras brigada privada.
- Autoridades analizan posible vínculo con complejo B tras intoxicaciones en Babahoyo.
Varios ciudadanos fueron atendidos en una casa de salud de Babahoyo luego de presentar síntomas de intoxicación tras acudir a una brigada médica desarrollada en esta ciudad de la provincia de Los Ríos.
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La brigada médica se llevó a cabo la tarde del viernes 25 de abril en el sector La Chorrera. Horas después, asistentes comenzaron a presentar cuadros de vómito, fiebre y malestar general, lo que motivó su traslado al hospital Martín Icaza para recibir atención de emergencia.
Personal médico confirmó que los pacientes fueron estabilizados tras la valoración clínica y, posteriormente, dados de alta al no presentar complicaciones mayores.
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Posible vínculo con administración de complejo B
Según información preliminar, los casos de intoxicación estarían relacionados con la aplicación de complejo B, aunque la causa exacta del malestar aún no ha sido confirmada oficialmente y permanece bajo análisis.
En un primer momento se mencionó que al menos 14 personas habrían resultado afectadas; sin embargo, las autoridades evitaron precisar un número definitivo mientras avanzan las verificaciones correspondientes.
MSP se deslinda de la organización de la brigada
Tras conocerse los hechos, el Ministerio de Salud Pública aclaró que la brigada médica no fue organizada ni ejecutada por esa cartera de Estado.
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De acuerdo con su pronunciamiento, la actividad habría sido impulsada por una fundación independiente, sin relación con los servicios oficiales de salud.
El Ministerio indicó que los pacientes recibieron atención oportuna en el hospital público y se encuentran fuera de peligro.
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Municipio aclara que solo brindó apoyo logístico
Desde el Municipio de Babahoyo también se emitió una aclaración pública, señalando que su participación en la jornada se limitó al apoyo logístico, sin intervención en la prescripción o administración de medicamentos.