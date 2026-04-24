"Se están revisando requisitos": Morillo sobre la posesión de Bernabé al ministerio de Salud

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Gobierno retrasa decreto del ministro de Salud por revisión de requisitos, dijo Morillo hoy.





Nombramiento en Salud sigue pendiente por posibles conflictos de intereses del candidato.





Morillo admite que la crisis del sistema de salud persiste mientras se evalúa ministro.





Los problemas estructurales del sistema sanitario, la influencia de mafias en hospitales públicos y los señalamientos al futuro titular de Salud marcaron la entrevista de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, en Teleamazonas.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, reconoció que el sector de la salud continúa siendo uno de los puntos más críticos para el Ejecutivo, en medio de un proceso de transición en el Ministerio de Salud Pública que aún no se concreta por cuestionamientos y revisiones pendientes alrededor del médico internista Jaime Bernabé Eraso, propuesto para encabezar esa cartera de Estado.

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Durante una entrevista en Teleamazonas, Morillo admitió que “hay cosas que no se están cumpliendo” y que la salud pública “sigue siendo un talón de Aquiles”, aunque insistió en que el Gobierno se encuentra en un proceso de corrección de errores heredados de administraciones anteriores.

“Cuando el presidente asumió el mandato tenía varias crisis: crisis en salud, en economía, en educación y en seguridad. Estamos combatiéndolas”, afirmó la ministra, al justificar las demoras y dificultades que enfrenta el Ejecutivo en distintos frentes.

Según Morillo, el Gobierno sostiene una estrategia que inició en el plano macroeconómico y que ahora busca impactar en la microeconomía, con especial énfasis en la atracción de inversión y turismo para dinamizar el empleo.

En ese contexto, la titular de Gobierno defendió la gestión del presidente de la República, a quien describió como un mandatario que “no pacta ni pacifica con las mafias” y que mantiene un combate abierto contra el crimen organizado transnacional.

Jaime Bernabé asume Salud tras un breve paso por la Dirección General del IESSCortesía

La demora en Salud

Uno de los puntos centrales giró en torno a la falta de un decreto ejecutivo para oficializar la designación de Jaime Bernabé Eraso como ministro de Salud.

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Frente a las preguntas sobre las razones de esta dilación, Morillo explicó que el documento se emitirá “en los próximos días”, una vez que se cuente con “toda la información y todos los requisitos” necesarios.

La ministra respondió así a los cuestionamientos que han circulado en la opinión pública, entre ellos su paso de 27 días por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y observaciones de la Contraloría General del Estado, que habría advertido sobre la omisión de declarar su participación en empresas proveedoras del Estado.

“Se están revisando justamente todos los requisitos que tiene que cumplir el nuevo ministro”, aseguró Morillo, quien defendió el perfil profesional de Eraso, al calificarlo como “un doctor internista que tiene la credibilidad y las credenciales” para asumir una cartera que calificó como “muy complicada y muy difícil”.

Corrupción y mafias en hospitales

En su intervención, la ministra de Gobierno también puso énfasis en la presencia de redes de corrupción dentro del sistema de salud pública, a las que atribuyó parte de las dificultades para garantizar un funcionamiento eficiente de hospitales y casas de salud.

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Morillo recordó un caso ocurrido un año atrás, cuando —según dijo— se removió a la cuñada de un narcotraficante alias Fito que se desempeñaba como gerente de un hospital en Manabí. “Imagínese, una cuñada de un narcotraficante era quien manejaba un hospital”, expresó, para ilustrar el nivel de infiltración de estructuras delictivas en instituciones públicas.

A su criterio, gobiernos anteriores permitieron que estas mafias se “enquistaran” en el sistema de salud, lo que hoy obliga al Ejecutivo a buscar “perfiles valientes” dispuestos a enfrentar estos grupos desde dentro de las instituciones.

Dudas éticas y conflicto de intereses

Consultada sobre si es ético que el futuro ministro de Salud tenga vínculos con empresas proveedoras de servicios médicos, Morillo insistió en que esa es precisamente una de las razones por las que su posesión no se ha concretado. “Se está revisando que cumpla con todos los requisitos, que no exista ningún conflicto de intereses”, aseguró.

Según la ministra, solo cuando se descarte cualquier incompatibilidad, Bernabé podrá asumir formalmente el cargo y responder a las demandas de un sector marcado por carencias históricas y constantes denuncias de irregularidades.