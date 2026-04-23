Municipios deben planificar recolección de basura en toque de queda, dice Ministra de Gobierno

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ministra Nataly Morillo pidió a municipios planificar recolección de basura durante toque de queda del 3 al 18 de mayo.

Toque de queda regirá en Ecuador de 23:00 a 05:00; solo personal de salud podrá circular.

Gobierno descarta salvoconductos y corredores para priorizar seguridad tras baja de 24% en muertes violentas.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, dijo este 23 de abril de 2026 que los municipios del Ecuador deberán planificar los horarios de recolección de basura durante el nuevo toque de queda. La restricción regirá del 3 hasta el 18 de mayo, desde las 23:00 hasta las 05:00 de la madrugada.

Te invitamos a leer| Denuncian presunto ataque armado contra la casa del alcalde de Quinindé: esto se sabe

"Los Gobiernos Autónomos Descentralizados no saben hacer una planificación, pueden trabajar hasta las 11 de la noche y a las 5:00 pueden ya empezar a salir", manifestó Morillo en una entrevista en Radio Centro Ecuador.

La funcionaria de Daniel Noboa también adelantó que no habrá exoneraciones para personas ni se establecerán corredores como lo han solicitado los exportadores y propietarios de negocios. En ese sentido, señaló que el viernes 23 de abril se reunirá "para explicar a detalle con las cámaras de la producción por qué no se entregarán los salvoconductos, así no funciona", indicó.

Según Morillo, los únicos profesionales que podrán circular, pese a la restricción son los trabajadores de la salud. Según explicó, la radicalidad de la medida obedece a que si se emiten salvoconductos y corredores "estamos desviando la atención de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pedimos comprensión, el Bloque de Seguridad estará enfocado y esperamos mejores resultados" que el toque de queda de marzo, añadió.

Gobierno cree que toque de queda sí funciona

Morillo defendió el toque de queda, pese a los cuestionamientos de los sectores productivos. Aseguró que Noboa decidió su implementación ante la reducción del 24% de las muertes violentas solo en marzo, cuando se aplicó la medida. Por ello, consideran que es una disposición efectiva ante la inseguridad.

El toque de queda anunciado por el Gobierno regirá en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

También se aplicará en los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, donde funcionará el mismo horario de restricción nocturna.

Municipios deberán resolver pasajes, dice Morillo

Otro de los temas que abordó la ministra es la compensación que el Gobierno ha entregado al sector del transporte por el ajuste del subsidio al diésel. Mencionó que hasta el momento 57 mil transportistas a escala nacional han recibido ese pago y descartó que el régimen tenga previsto ampliar el plazo para brindar esa ayuda.

Para Morillo, después de ese período, los transportistas deben hablar con los gobiernos locales para establecer mecanismos frente al planteamiento del aumento de los pasajes.

La funcionaria considera que los municipios deben planificar ante el pedido de los transportistas. "Tuvieron siete meses para generar una hoja de ruta, los Gobiernos Autónomos tienen esta competencia". Además, señaló que el régimen ha transferido 1.193 millones a los alcaldes, prefectos y juntas parroquiales.