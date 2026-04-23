Toque de queda en Ecuador: reglas para ir al aeropuerto

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves El toque de queda en Ecuador regirá del 3 al 18 de mayo de 2026, con restricción de movilidad nocturna entre las 23:00 y las 05:00.

Los pasajeros con vuelos confirmados podrán movilizarse hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, siempre que presenten su pase de abordar o documentación del viaje.

El Gobierno descartó la emisión de salvoconductos durante el toque de queda, según el ministro del Interior, John Reimberg.

El toque de queda que regirá del 3 al 18 de mayo de 2026 en varias provincias de Ecuador vuelve a cambiar la rutina nocturna de los ciudadanos, pero deja una excepción sobre la mesa: quienes tengan vuelos programados podrán trasladarse hacia los aeropuertos durante el horario restringido.

La medida se aplica dentro de la franja de restricción de movilidad entre las 23:00 y las 05:00, aunque el Gobierno mantiene habilitadas algunas actividades consideradas esenciales, entre ellas la operación del sistema aéreo.

En ese contexto, el ministro del Interior, John Reimberg, explicó que los pasajeros con vuelos confirmados podrán llegar a las terminales sin mayores inconvenientes, siempre que puedan justificar su desplazamiento en los controles policiales con el pase de abordar o la documentación del viaje.

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“Los pasajeros deben poder llegar a los aeropuertos, pero con la debida justificación”, señaló el funcionario, al insistir en que este tipo de movilidad está contemplada dentro de las excepciones del toque de queda.

Sin salvoconductos, esta vez

A diferencia de otros escenarios en los que las restricciones de movilidad han venido acompañadas de permisos especiales, el Gobierno decidió esta vez cerrar esa puerta.

Reimberg fue enfático al señalar que no se emitirán salvoconductos durante el período de restricción. Según dijo, la experiencia previa demuestra que estos permisos terminaron ampliando la circulación en lugar de limitarla. “No se emitirán salvoconductos porque eso no sirve para nada y al final hace que todo el mundo salga a las calles”, afirmó en una entrevista radial.

El argumento oficial apunta a evitar vacíos en el control y reforzar la efectividad de la medida, que fue dispuesta por el presidente Daniel Noboa como parte de las acciones de seguridad vigentes en el país.

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Personal aeroportuario y viajeros se movilizan hacia la terminal aérea con documentación de vuelo en medio de las restricciones nocturnas.CARLOS KLINGER

Requisitos para movilizarse al aeropuerto durante el toque de queda

Tener un vuelo confirmado dentro del horario permitido o cercano al inicio del toque de queda.

Portar el pase de abordar (digital o impreso) como respaldo obligatorio del viaje.

Llevar documentación del vuelo o itinerario emitido por la aerolínea.

Presentar los documentos ante los controles policiales en caso de ser requerido.

Justificar el traslado como desplazamiento hacia una terminal aérea operativa.

Considerar el tiempo de traslado debido a los controles en las vías durante la restricción nocturna.

Cómo queda el horario del toque de queda

La restricción de movilidad se aplicará todos los días entre las 23:00 y las 05:00, desde el domingo 3 de mayo hasta el lunes 18 de mayo de 2026.

Durante ese periodo, la circulación quedará limitada en las zonas incluidas dentro del decreto.

Provincias bajo la medida

El toque de queda regirá en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

También alcanza a cantones como La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, donde se aplicará el mismo horario de restricción nocturna.