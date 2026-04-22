Toque de queda en Ecuador: así se transforma el crimen en lugar de caer

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Noboa aplica toque de queda en marzo 2026 en la Costa; bajan homicidios nocturnos por restricción de movilidad

Expertos dicen que el crimen se desplaza tras la medida en Ecuador; no cae por falta de control territorial

Tras fin del toque de queda en Manabí y El Oro, vuelven ataques por reacomodo de bandas criminales

El toque de queda impulsado por el presidente Daniel Noboa logró reducir homicidios en horarios nocturnos, pero expertos advierten que no disminuye el crimen de forma estructural, sino que lo desplaza hacia otros territorios y momentos. Mientras el Gobierno destaca capturas y control temporal, analistas señalan que, sin inteligencia sostenida y políticas integrales, la medida puede generar solo una sensación momentánea de seguridad.

El presidente Daniel Noboa volvió a apostar por el toque de queda como eje de la “segunda fase de seguridad”. La medida se presenta como respuesta a los resultados obtenidos entre el 15 y el 30 de marzo de 2026, cuando el Gobierno reportó descensos en indicadores de violencia, especialmente en zonas de la Costa bajo estado de excepción.

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Durante ese periodo, datos oficiales mostraron una reducción de homicidios en horarios nocturnos y una aparente recuperación del control territorial. Sin embargo, el levantamiento de la medida fue seguido por una serie de hechos violentos de alto impacto que pusieron en duda esos resultados.

Para Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia, el problema es metodológico. Asegura que el toque de queda no desarticuló estructuras criminales, sino que provocó su desplazamiento hacia otras zonas del país.

Según su análisis, la reducción de violencia en la Costa responde a la ausencia temporal de los delincuentes, no a una disminución estructural del delito.

Ecuador amplía toque de queda en 2026, según John Reimberg, para atacar economías criminales en Pichincha.Cortesía

Violencia tras el fin de la medida

Pazmiño advierte que, tras el levantamiento del toque de queda, se registraron nuevas masacres en provincias como Manabí y El Oro. Esto evidenciaría el retorno de organizaciones criminales a territorios previamente controlados, lo que cuestiona la efectividad real de la medida en el mediano plazo.

Anuncio La medida es para Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

El experto en seguridad Daniel Pontón ofrece una lectura distinta. Reconoce que en Guayaquil hubo una caída de hasta el 70 % en homicidios durante las horas restringidas.

No obstante, señala que esa reducción se compensó con incrementos en otros horarios, lo que impide una disminución sostenida en la cifra total de muertes violentas.

¿Éxito político más que resultado en seguridad?

Pontón plantea que el Gobierno podría estar midiendo el éxito del toque de queda en función de indicadores políticos, como la credibilidad o el respaldo ciudadano, más que en la reducción efectiva del crimen.

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Desde la academia, Diego Pérez cuestiona la vigencia de la medida. Sostiene que el toque de queda ha perdido su capacidad disuasiva por su uso reiterado y que ya no resulta efectivo en el contexto actual.

Las estadísticas actuales no son reales y una evaluación seria solo podría hacerse entre 6 y 8 meses después de aplicada la medida, cuando se sostenga el control del territorio. Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College

Pérez advierte que anunciar con anticipación estas medidas permite a las economías criminales adaptarse, reorganizarse y moverse antes de su aplicación, reduciendo aún más su impacto.

Resultados operativos: capturas clave

Entre los resultados reportados por el Gobierno se encuentra la captura de un objetivo de alto valor, alias Wiwi o Teniente, así como la detención de integrantes de Los Choneros, incluidos alias Pelado Kevin, Picoaza, Chucho, Abogado, Manteco, Barbie y Muñeca.

Tal vez (para el Gobierno) la valoración no sea solo en reducción del crimen, sino en indicadores como credibilidad o aceptación presidencial y mejorar la imagen. Daniel Pontón, experto en seguridad

Lo ocurrido sugiere que, sin control territorial sostenido, inteligencia operativa y políticas complementarias, el toque de queda puede generar solo una sensación temporal de calma, mientras el crimen se reorganiza y reaparece en otros espacios o momentos.