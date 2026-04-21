¿Se podrá circular con salvoconducto durante el toque de queda? Esto dijo el ministro del Interior

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber No habrá salvoconductos: el Gobierno descarta permisos para circular durante el toque de queda.

Medida estricta: la decisión busca evitar abusos y garantizar el cumplimiento de la restricción.

Horario y alcance: rige de 23:00 a 05:00 en nueve provincias y varios cantones.

Cuando hay toque de queda, lo primero que muchos buscan es una salida legal para seguir moviéndose. En Ecuador, esa posibilidad tiene nombre propio (salvoconducto), pero esta vez la respuesta del Gobierno cambia el panorama.

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En medio de la nueva restricción nocturna anunciada por el Ejecutivo, el ministro del Interior, John Reimberg, dejó claro cuál será la regla que marcará la próximas semanas: no habrá permisos especiales para circular.

La medida, dispuesta por el presidente Daniel Noboa, se aplicará entre el 3 y el 18 de mayo de 2026 en varias provincias del país.

Salvoconductos en el toque de queda: la respuesta del Gobierno

El eje de la discusión gira en torno a si existirán excepciones. Y la respuesta oficial es negativa. Durante una entrevista en Radio Morena, el ministro explicó que no se entregarán salvoconductos, tal como ocurrió en operativos anteriores.

Según detalló, la decisión no es improvisada. Responde a experiencias previas en las que estos documentos terminaron ampliando, en lugar de limitar, la circulación nocturna.

Reimberg lo resumió sin rodeos: “No se emitirán salvoconductos porque eso no sirve para nada y al final hace que todo el mundo salga a las calle”.

El ministro del Interior aclara que no habrá permisos para circular en horario restringido.ARCHIVO EXPRESO

¿Por qué no habrá permisos para circular?

Más allá de la prohibición, el Gobierno sostiene que emitir salvoconductos abre la puerta a incumplimientos. En criterio del Ministerio del Interior, cada excepción debilita el alcance de la medida.

Horarios del toque de queda en Ecuador

La restricción de movilidad nocturna tendrá un horario definido: desde las 23:00 hasta las 05:00. Este esquema regirá desde el domingo 3 de mayo a las 23:00 hasta el lunes 18 de mayo a las 05:00.

Provincias y cantones donde aplica

El toque de queda abarcará nueve provincias:

Guayas Manabí Santa Elena Los Ríos El Oro Pichincha Esmeraldas Santo Domingo de los Tsáchilas Sucumbíos

También se aplicará en cantones específicos como La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, donde la restricción será obligatoria en el mismo horario.