¿Por qué habrá descuento en la planilla de luz en Ecuador? Esto explicó Noboa

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El anuncio se da en medio de una ola de calor que eleva la sensación térmica hasta 40 °C en la Costa.

El incremento en el uso de ventiladores y aires acondicionados ha presionado la demanda eléctrica.

El Ejecutivo vincula la medida con una “tormenta solar” y el comportamiento reciente del sistema energético.

Con ventiladores funcionando por más horas y aires acondicionados sin descanso, el consumo eléctrico se ha incrementado en varias zonas del país. La actual ola de calor ha elevado el uso de estos equipos, lo que se refleja en planillas de luz más altas en distintas partes de Ecuador.

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En ese contexto, el Gobierno anunció un descuento en la planilla de luz. La decisión fue comunicada por el presidente Daniel Noboa este 20 de abril, como una respuesta a las condiciones climáticas que atraviesa el país y su impacto directo en el gasto de los hogares.

Un efecto directo del calor en la factura

El argumento central es sencillo: a mayor temperatura, mayor uso de energía. Y a mayor uso, una factura más alta.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), varias provincias de la Costa continúan bajo una ola de calor, con sensaciones térmicas que pueden alcanzar los 40 °C, especialmente en Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos.

Ese escenario ha llevado a un incremento sostenido en la demanda eléctrica, principalmente en el sector residencial.

¿Qué tiene que ver la “tormenta solar”?

El Gobierno ha relacionado esta situación con la presencia de una “tormenta solar”, un fenómeno que, según lo expuesto, coincide con el actual comportamiento del sistema eléctrico.

Aunque el término ha generado interés, la explicación oficial se centra en sus efectos indirectos: un contexto que, sumado a las altas temperaturas, influye en el aumento del consumo energético.

¿Cómo será el descuento en la planilla de luz?

La medida contempla un beneficio para los hogares con un consumo de hasta 180 kilovatios hora (kWh). Es decir, apunta a cubrir el rango habitual de uso en viviendas.

En su pronunciamiento, el presidente señaló que esta decisión "representa un ahorro real (para los ciudadanos) y una inversión de millones de dólares por parte del Estado", en referencia al impacto económico de la medida.

El descuento se aplicará en las zonas donde se han registrado mayores efectos de las condiciones climáticas.

¿A quiénes beneficia la medida?

El descuento está dirigido a usuarios residenciales en áreas donde el incremento de temperatura ha sido más significativo. En esos territorios, el gasto en electricidad ha aumentado como consecuencia directa del clima.

La medida busca, en ese sentido, amortiguar ese impacto, sin necesidad de trámites adicionales dentro del rango establecido.