Horario del toque de queda en Ecuador: desde cuándo y hasta cuándo aplica

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El toque de queda en Ecuador regirá del 3 al 18 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00

La medida se aplicará en varias provincias y cantones definidos por el Gobierno

Forma parte de la estrategia de seguridad para reducir delitos y afectar a grupos criminales

La noche vuelve a tener reglas. En medio de la estrategia de seguridad del Gobierno, se oficializó un nuevo periodo de toque de queda en Ecuador, con énfasis en limitar la circulación durante horas específicas consideradas de mayor riesgo.

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El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que la medida estará vigente desde el domingo 3 de mayo hasta el lunes 18 del mismo mes. Durante esos 15 días, la restricción se aplicará de forma continua en las zonas definidas por el Ejecutivo.

Pero más allá de las fechas, uno de los puntos centrales es el horario.

¿A qué hora empieza y termina el toque de queda en Ecuador?

El toque de queda regirá todos los días entre las 23:00 y las 05:00. En ese lapso, queda suspendida la libre circulación, salvo para actividades excepcionales que suelen ser reguladas por las autoridades.

Este rango horario no es nuevo, pero se mantiene como uno de los ejes de control en la política de seguridad actual. La lógica es intervenir en las horas de menor tránsito regular y mayor incidencia de hechos delictivos.

Fechas clave del toque de queda en Ecuador

El cronograma establecido por el Gobierno fija el inicio del toque de queda para el domingo 3 de mayo. La disposición se mantendrá vigente hasta el lunes 18 de mayo.

Este periodo cubre dos semanas completas, durante las cuales el horario nocturno será el mismo, sin variaciones anunciadas.

¿Dónde se aplicará el toque de queda?

La medida no será nacional en su totalidad, sino focalizada en determinadas provincias y cantones.

Las provincias donde regirá el toque de queda son:

Guayas Manabí Santa Elena Los Ríos El Oro Pichincha Esmeraldas Santo Domingo de los Tsáchilas Sucumbíos

A esto se suman los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

Estas zonas han sido incluidas dentro del esquema de control territorial definido por el Ejecutivo.

Un esquema que se repite

Meses atrás, en marzo, ya se había implementado una limitación de movilidad nocturna en distintos puntos del país. Esa disposición se extendió por 15 días y formó parte del paquete de acciones impulsadas para enfrentar la crisis de seguridad.

El Ejecutivo ha sostenido que este tipo de medidas no solo busca contener hechos delictivos, sino también afectar los circuitos económicos que permiten operar a las organizaciones criminales.