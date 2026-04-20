Transportistas esperan respuestas sobre el diésel en informe de Luque

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

En el Teatro Cívico, en Guayaquil, el murmullo de los transportistas no es solo expectativa: es presión contenida. Este lunes 20 de abril de 2026, decenas de choferes y dirigentes se concentran a la espera del informe de gestión 2025 del ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, con una inquietud que atraviesa todo el sector: el impacto del alza del diésel en sus operaciones.

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Afuera del auditorio, la escena tiene otro ritmo. Una feria institucional intenta acercar servicios a los conductores: información sobre la licencia digital, emisión de duplicados y la activación del PIN de peaje en la vía Chongón forman parte de la oferta. Sin embargo, puertas adentro, la conversación apunta a otro tema: si habrá o no una compensación para el transporte pesado, golpeado por el encarecimiento del combustible.

El contexto internacional no ayuda. A mitad de la jornada de este lunes de 20 de abril de 2026, el precio del petróleo de Texas subió 5,74 %, alcanzando los 88,66 dólares por barril, en medio de la tensión geopolítica tras un ataque de Estados Unidos contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz. La incertidumbre en los mercados energéticos ya empieza a sentirse en los costos locales. El viernes pasado el precio del crudo cerró a 83,85 dólares.

Renuevan el acuerdo para la seguridad en las carreteras

En paralelo, el Gobierno busca sostener la seguridad en las carreteras. El pasado viernes 17 de abril, el ministro Luque y los gremios renovaron el acuerdo para resguardar la red vial estatal, una política que se extiende por dos años más y que mantiene a la Policía Nacional al frente del control en tramos considerados prioritarios.

El acuerdo también incorpora una mesa técnica permanente para evaluar resultados y ajustar estrategias, además de la actualización de zonas de seguridad en las vías. La apuesta oficial es pasar de una respuesta reactiva a una gestión basada en datos frente al crimen organizado y los riesgos en carretera.

Pero para los transportistas, la urgencia es más inmediata. Mientras esperan que inicie el informe, la expectativa se concentra en una respuesta concreta sobre el diésel. Porque más allá de los planes y acuerdos, lo que está en jueg, dicen, es la sostenibilidad misma de su actividad.