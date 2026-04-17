El petróleo WTI cae un 11,45 % tras la reapertura del estrecho de Ormuz ¿qué significa para Ecuador?

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El precio del WTI bajó casi un 12% tras la reapertura del estrecho de Ormuz y el anuncio de un alto el fuego, lo que redujo las tensiones en Medio Oriente.

La disminución del precio no tendrá un efecto inmediato en Ecuador debido a los contratos a futuro; el beneficio se verá a mediano plazo y será moderado, principalmente en la reducción del costo de importación.

Más allá del precio del petróleo, el principal problema del país es la falta de refinerías, lo que obliga a depender de la importación de combustibles.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó ayer un 11,45 %, hasta los 83,85 dólares el barril, después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para mayo, el de referencia en EE.UU., restaron 10,84 dólares respecto a la jornada anterior, cuando el precio del crudo cerró por encima de los 90 dólares el barril.

En el acumulado semanal, el WTI ha perdido 12,72 dólares por barril, equivalente a un 13,2 %, en una semana marcada por el alivio de las tensiones geopolíticas tras el anuncio del alto el fuego y la reapertura del estrecho.

¿Qué significa para Ecuador la reapertura?

Para Ecuador esta reapertura no significa un cambio inmediato en el precio de la venta de crudo ni en el de la de importación de derivados. El cambia se notará recién entre uno y dos meses, menciona a EXPRESO Nelson Baldeón, experto en petróleo.

“Es una bajada que se va a reflejar con el tiempo, porque los contratos son a futuro. Lo que significa para Ecuador es que el costo en la importación será un poco más barato, aunque no tan significativo porque no es que está bajando un 50 %, sino que apenas un 11,45%”, explica.

Además, el experto señala que en el caso específico de Ecuador, el problema no está en el costo del petróleo, sino en la ineficiencia estructural. “Suba o baje el precio, no tenemos refinerías, porque lo que seguiremos dependiendo de la importación de combustibles y el refinado siempre va a ser costoso”, concluye.

El lunes 2 de marzo, en su primera sesión tras el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el petróleo cerró en 71,23 dólares por barril, un 15,1 % menos que al cierre de hoy.

Araqchí afirmó este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano.

La reapertura cuenta con tres condiciones

Según los medios iraníes, la reapertura cuenta con tres condiciones como son que los buques deben coordinar su paso con las fuerzas iraníes, transitar por la ruta indicada y no tener lazos con los países enemigos, es decir Estados Unidos e Israel.

No obstante, las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, subrayaron que, si se mantiene el bloqueo marítimo estadounidense, el tránsito por el estrecho de Ormuz volverá a cerrarse.

El cese de las hostilidades entre el Líbano e Israel fue anunciado ayer por el presidente de EE.UU., Donald Trump, tras mantener llamadas telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun.

El mandatario dijo hoy en una entrevista con Axios que espera llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra "dentro de uno o dos días".

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) indicó este viernes que ha impedido el paso de un total de 19 buques desde que comenzó esta semana el bloqueo naval a Irán.