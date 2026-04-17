Quito rendirá homenaje a Yeison Jiménez con concierto en el Coliseo General Rumiñahui

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

La música popular volverá a sonar en el Coliseo General Rumiñahui el próximo 3 de julio de 2026, en una noche marcada por el recuerdo. En ese escenario se realizará un homenaje a Yeison Jiménez, cuya muerte generó impacto entre sus seguidores y dentro del género que lo llevó a consolidarse como una de sus voces más reconocidas en los últimos años.

El artista colombiano construyó su carrera con canciones que giraban en torno al desamor, la vida cotidiana y las relaciones personales. Temas como “Aventurero”, “Tenías razón” y “Maldita traga” lo posicionaron en el circuito de la música popular, donde logró conectar con audiencias en varios países de la región.

Su fallecimiento, ocurrido recientemente, dejó un vacío en la escena musical que aún resuena entre sus seguidores. La noticia provocó reacciones en redes sociales y en el entorno artístico, donde se destacó su trayectoria y la cercanía que mantenía con su público a través de sus letras.

Un emotivo recital

El tributo en Quito estará a cargo de La Banda del Aventurero, agrupación que acompañó a Jiménez durante su carrera. En el concierto, los músicos interpretarán algunos de sus temas más conocidos, en una presentación que busca reconstruir parte de su repertorio en vivo.

El homenaje formará parte del evento “Despechados”, que también reunirá a Jessi Uribe, Luis Alfonso y Alzate. La propuesta gira en torno a la música popular y sus distintas vertientes, con un enfoque en canciones asociadas al despecho.