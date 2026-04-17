Belinda y Los Ángeles Azules lanzan "Por ella" para la Copa del Mundo 2026

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026 trasciende el ámbito deportivo para instalarse en la escena musical. La cantante Belinda y la emblemática agrupación Los Ángeles Azules oficializaron el lanzamiento de “Por ella”, pieza que forma parte del álbum oficial del torneo. Esta colaboración, que busca musicalizar el ambiente festivo en México, Estados Unidos y Canadá, retoma la exitosa fórmula artística que ambos exponentes consolidaron años atrás, ahora proyectada hacia una audiencia global.

Fusión de ritmos con sello internacional

Bajo la producción ejecutiva de Tainy, el tema cuenta con la participación en composición de Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia Belinda. La propuesta sonora se define como una hibridación entre la cumbia mexicana y el pop contemporáneo, diseñada para exportar la identidad local a los estadios del mundo. Previo a su estreno, la pieza generó una notable tracción en plataformas como TikTok, donde fragmentos y rumores mantuvieron en vilo tanto a la afición futbolística como a los seguidores de los artistas.

Una narrativa de euforia deportiva

La composición lírica apela directamente a la emotividad del hincha. Con referencias al orgullo y la pasión, el coro destaca frases como: “Lo que daría por ella, por ella, porque brillara aquí en mi pecho igual que las estrellas”, integrando el tradicional cántico del "olé" y la adrenalina de un “gol al minuto noventa”. El enfoque busca conectar la atmósfera de las fiestas populares con la efervescencia que caracteriza a las citas mundialistas.

Lea también|Cazzu y Belinda: se abrazan en una foto...¿una indirecta para Nodal?

Celebración de la identidad mexicana

Para Belinda, este proyecto representa un hito en su trayectoria, calificándolo como un homenaje a su país: “Esta canción es un motivo de celebración para todos los mexicanos. ¡Va por mi México!”, manifestó. En sintonía, Los Ángeles Azules subrayaron el privilegio de representar a su nación en un marco de alcance global, expresando su intención de que el ritmo de la cumbia acompañe el baile de los aficionados durante toda la competencia.