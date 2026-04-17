Álvaro Uribe denuncia amenaza de muerte contra candidata Paloma Valencia en Colombia

Publicado por Óscar Fernando Murillo Mojica Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Álvaro Uribe denuncia plan del ELN para atentar contra la senadora Paloma Valencia.

El exmandatario emitió una máxima alerta tras recibir datos de la cúpula guerrillera.

La oposición exige reforzar la seguridad de la candidata ante las nuevas amenazas.

La tensión política en Colombia, que está en plena época de campaña electoral, ha escalado tras la grave denuncia pública realizada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Este viernes 17 de abril, el líder político emitió una "máxima alerta" al revelar la existencia de un supuesto plan de magnicidio dirigido contra la senadora Paloma Valencia, actual congresista por el Centro Democrático.

De acuerdo con las declaraciones del exmandatario, emitidas a través de su cuenta de X, la orden para ejecutar este ataque vendría directamente de la cúpula del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Uribe sostuvo que interlocutores de dicha organización guerrillera le proporcionaron información detallada sobre las intenciones de atentar contra la vida de la candidata presidencial de derecha.

Una figura clave de la oposición

Paloma Valencia se ha consolidado como una de las voces más críticas y visibles frente a la administración nacional liderada por Gustavo Petro.

No obstante, las revelaciones de Uribe no se limitaron al plan de atentado; el exjefe de Estado también señaló que el grupo armado habría impartido instrucciones específicas para brindar apoyo político al senador Iván Cepeda.

Según los datos difundidos por el expresidente, el objetivo del ELN sería "imponerlo como presidente en primera vuelta" a través del voto dirigido en las regiones donde el grupo mantiene influencia.

Críticas a la gestión de seguridad

Este incidente ha sido utilizado por Uribe para cuestionar la política de "Paz Total" que promueve el gobierno de Petro. En su comunicado, el exmandatario evocó el magnicidio de Miguel Uribe y enfatizó la urgencia de endurecer las medidas de protección para salvaguardar a Valencia frente a estas nuevas amenazas.

Hasta el momento, instituciones como el Ministerio de Defensa o la Unidad Nacional de Protección (UNP) no han emitido un pronunciamiento oficial respecto a estas alertas. Se prevé que en las próximas horas se realice una evaluación técnica del esquema de seguridad de la senadora para prevenir cualquier tipo de acción violenta en su contra.