Cómo comprar entradas para ver a Tini en Ecuador: fechas, preventa y pasos para asegurar tu boleto

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Lo que debes saber Tini confirma conciertos en Guayaquil y Quito en septiembre de 2026]





Preventa en Quito inicia el 20 de abril con tarjetas Produbanco en Ticketshow

Entradas en Guayaquil se venderán en Buenplan con producción de Crossover

Tini llega a Ecuador con su FUTTTURA World Tour y las entradas estarán disponibles en distintas plataformas según la ciudad. Los conciertos en Guayaquil y Quito ya tienen fechas confirmadas y procesos de venta definidos. Esta guía explica cómo comprar boletos, cuándo inicia la preventa y qué debes tener en cuenta.

FUTTTURA en Guayaquil

El show en Guayaquil se realizará el 20 de septiembre en el Estadio Modelo Alberto Spencer, a las 20h00. La producción está a cargo de Crossover y la venta se realizará a través de Buenplan (www.buenplan.com.ec). La organización informó que los detalles de precios, localidades y fecha de inicio de venta se anunciarán en los próximos días mediante sus canales oficiales.

Para comprar entradas en Guayaquil, debes ingresar a la web de Buenplan, buscar el evento TINI FUTTTURA World Tour Guayaquil, seleccionar la localidad disponible, iniciar sesión o registrarte, elegir el método de pago y confirmar la compra. Luego podrás descargar tu entrada digital.

FUTTTURA en Quito

En Quito, el concierto será el 22 de septiembre en el Coliseo Rumiñahui, también a las 20h00. La producción está a cargo de Top Shows y la venta se realizará mediante Ticketshow (www.ticketshow.com.ec).

La preventa en Quito inicia el lunes 20 de abril a las 10h00 y será exclusiva para tarjetas Produbanco de crédito y débito. Para acceder, debes ingresar a la plataforma, seleccionar el evento, elegir tu ubicación, completar los datos personales y realizar el pago. La entrada se habilitará en formato digital tras la confirmación.

El tour FUTTTURA incluye canciones como ‘Miénteme’, ‘La Triple T’, ‘Muñecas’ y ‘Fantasi’, además de temas vinculados a su etapa en Violetta. La gira ha registrado fechas agotadas en ciudades de Latinoamérica y Europa, lo que anticipa una alta demanda en Ecuador.

Se recomienda conectarse minutos antes del inicio de la venta, tener una cuenta activa en la ticketera, contar con una conexión estable y evitar enlaces no oficiales para prevenir fraudes.