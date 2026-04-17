Vía Cuenca–Molleturo está cerrada por deslave de gran magnitud

Publicado por Claudia Pazán Creado: Actualizado:

Un deslave de gran magnitud obstaculiza completamente el paso en la vía Cuenca–Molleturo–El Empalme este viernes, 17 de abril de 2026.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) detalló que el hecho ocurrió en el kilómetro 92 de la carretera, donde el material cubre más de 50 metros lineales de la calzada.

En un comunicado, la institución indicó que la zona es un punto crítico donde se registran deslizamientos de forma frecuente, especialmente durante la temporada de lluvias, debido a la saturación del suelo de la montaña.

Además, se detalla que es “imposible determinar con precisión el tiempo que tomará la limpieza”, y se destaca que la empresa encargada de la intervención integral de la carretera se mantiene en la zona ejecutando la remoción del material.

Quienes desean viajar hacia o desde la ciudad de Guayaquil a Cuenca deberá tomar la vía Zhud - Cochancay - El Triunfo.

Otros puntos críticos

Sin embargo, el kilómetro 92 no es el único que presenta problemas en esta vía, que es clave para la conexión comercial entre Cuenca y Guayaquil.

En un recorrido realizado por EXPRESO - en marzo de 2026- se pudo identificar al menos 15 zonas donde se registran microdeslizamientos, derrumbes, socavones, acumulación de agua y fallas geológicas. Por ejemplo, según informe del Sistema Integrado de Emergencia ECU 911 existen novedades en los kilómetros 53, 62, 71, 49, 57, 85, 91, 92 y 103.

En lo que va de 2026 se han registrado varios siniestros de tránsito que han cobrado la vida de más de 17 personas. El hecho más reciente fue la caída de un bus de pasajeros al río El Chorro, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 29 heridas, aunque las causas del siniestro aún están en investigación.

Recuperación integral

El pasado 19 de marzo, el MIT anunció la firma del contrato para la rehabilitación integral de la carretera con fondos de un crédito del Banco Mundial. El monto del contrato supera los 21 millones de dólares.

Jorge Arteaga, subgerente de Ripconciv —empresa contratista—, explicó que las primeras acciones serán el replanteo topográfico y la recopilación de información en campo. El inicio de estas labores fue informado el pasado 5 de abril a través de la cuenta de X del MIT.

Los trabajos de rehabilitación se desarrollarán desde la Y de Sayausí hasta la zona de Puerto Inca, e incluirán la atención de todos los puntos críticos existentes y los que puedan surgir durante la intervención.

Además, se prevé la reparación del pavimento, la señalización horizontal y vertical, así como la rehabilitación de juntas y sistemas de drenaje.