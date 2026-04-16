¿Qué ocurrió con el bus que cayó a un barranco en Cuenca y dejó víctimas mortales?

Publicado por Claudia Pazán Creado: Actualizado:

El fatal siniestro de tránsito que sufrió un bus de la cooperativa San Luis, en Cuenca, dejó 14 personas fallecidas y otras 29 con múltiples heridas. El hecho ocurrió en el kilómetro 57 de la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme.

Según el informe preliminar de las autoridades, el transporte perdió pista cayendo hacia el río El Chorro y finalmente se incineró. Varias víctimas quedaron atrapadas en el fuego.

Familiares de los pasajeros llegaron desde la provincia del Guayas hasta el Centro Forense de Cuenca para reconocer a sus parientes. A muchos se les dificultó identificarlos debido al deteriorado estado de sus cuerpos por el fuego.

Además, las personas que resultaron heridas fueron trasladadas a diferentes casas de salud de la capital azuaya. Según informe preliminar 14 ya recibieron el alta médica y las demás continúan en recuperación.

Testimonio habla de daño vial

Un sobreviviente del siniestro explicó a medios locales que la unidad venía en una velocidad normal y que al pasar por un punto crítico de la vía "sonó como si algo se hubiera roto". Luego de eso el conductor habría perdido el control de la unidad cayendo al río.

Juan Arpi, presidente de la cooperativa San Luis, informó a un medio local que la unidad de transporte accidentada aprobó la revisión técnica vehicular el pasado 7 de abril de 2026 y más bien presume que la unidad habría sufrido algún desperfecto producto del mal estado de la carretera.

"Nuestra carretera Cuenca- Molleturo está en malas condiciones, especialmente desde el kilómetro 49. Y en el kilómetro 57 hay un socavón que puede provocar daños a cualquier vehículo", sostuvo.

Asambleísta denuncia mal estado de bus

En este contexto, el asambleísta Adrián Castro denunció a través de su cuenta de X que la unidad de transporte habría estado en mal estado mecánico.

En su publicación puntualizó que según el informe de la revisión técnica vehicular de la unidad, realizada en el centro técnico de la EMOV EP, registró novedades de tipo 1 y 2 en sus neumáticos y frenos.

Y recalcó que pese a las novedades registradas el automotor aprobó la RTV. "Hemos requerido información disponible en distintas instituciones para determinar otras inconsistencias", reseña Castro en su cuenta de X.

Sobre esto, EXPRESO consultó al gerente de la institución Lenin Guzmán quien desestimó lo expuesto por el asambleísta reseñando que la revisión técnica al automotor pesado estaba "dentro de los parámetros que él (Adrián Castro) aprobó en su tiempo, cuando fue gerente de la EMOV".

El funcionario aprovechó para reseñar el mal estado en el que se encuentra la carretera de competencia estatal y aseguró que tras la investigación que se realice dará más detalles. "Por ahora existe una investigación y los peritos de la OIAT o SIAT serán quienes determinen la causa basal y concurrente del siniestro", dijo.

La investigación de este siniestro de tránsito continúa para determinar las causas que provocaron el hecho.