Ascienden a 14 los fallecidos y 29 los heridos por el siniestro de bus en Cuenca

Publicado por Claudia Pazán Creado: Actualizado:

La cifra de víctimas mortales que dejó un fatal siniestro de un bus de pasajeros que se dirigía a Guayaquil subió a 14, mientras que los heridos ascendió a 29.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles 15 de abril de 2026, en el kilómetro 57 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme cuando el bus de la compañía San Luis perdió pista y cayó por el puente del río El Chorro, donde terminó incinerado.

Detalles de las víctimas

Desde primeras horas de la mañana de este 16 de abril arribaron decenas de personas al Centro Forense de Cuenca en busca de reconocer a sus familiares entre la lista de quienes perdieron la vida. La mayoría están calcinados.

Lizardo Zhagui llegó para reconocer a su primo quien trabaja como ayudante de la unidad del bus. El hombre fue reconocido como Rogelio Quezada, originario de la parroquia Tarqui.

"Fue un hombre muy bueno, muy dedicado a su trabajo. Cuando nos enteramos del siniestro, deseábamos que él no esté entre las víctimas. Sin embargo, fue uno de los primeros en ser reconocido ya que su cuerpo salió despedido de la unidad y no sufrió quemaduras", señaló.

También llegó Freddy Jaramillo desde la ciudad de Babahoyo en busca de seis de sus familiares que viajaban a bordo de la unidad accidentada. Cuatro sobrevivieron, entre ellos una bebé de un año de vida, y dos perdieron la vida. Las víctimas fueron Tomás Jiménez (suegro) y Manuel Cuello (concuñado).

Entre las víctimas también está Elizabeth Acosta, de 39 años, que fue reconocida por su hijo por una pulsera de flores que llevaba en la mano derecha. La mujer viajaba a Guayaquil para realizar trámites del colegio de su hijo que se graduaría este año del colegio.

Los trámites de reconocimiento de las víctimas se alargaron por varias horas para cada familia, según el estado en el que se encontraban los cuerpos de sus parientes.

En tanto, el personal del Centro Forense trabajaba con todo su personal y con apoyo de los médicos legistas de la Fiscalía Provincial del Azuay, Roberto Buenaño y Rubén Muñoz para acelerar los trámites de estudios forenses y dar paso al retiro de los cuerpos.

Muñoz explicó que a los cuerpos que puedan ser reconocidos de forma visual por sus parientes se les realizará la autopsia, pero los que se encuentran en muy mal estado deberán ser reconocidos con estudios más profundos como pruebas de ADN. "Generalmente el proceso toma dos horas por víctima, pero sí es un caso más complicado se deberán tomar las muestras y mandar a los laboratorios en Quito o Guayaquil", puntualizó el especialista.

Familiares esperan en el Centro Forense de Cuenca para reconocer a las víctimas del siniestro.Foto Claudia Pazán

Heridos se recuperan en casa de salud

El siniestro también dejó 29 personas heridas que fueron trasladadas al Hospital Vicente Corral Moscoso, Hospital José Carrasco Arteaga y a diferentes casas de salud privadas.

Según informe del hospital del Ministerio de Salud Pública ingresaron 16 afectados de los cuales siete fueron dados de alta, siete estarían estables, uno en estado crítico y otro fue referido al IESS Cuenca.

Sobre los pacientes que ingresaron al IESS se conoce que fueron 10 el total, y que siete fueron dados de alta hasta horas de la mañana. Además, en la lista de heridos están dos ciudadanos de nacionalidad argentina.

Desde la compañía de transporte San Luis, la representante legal Alexandra Sacasari informó en una entrevista para un medio local que la unidad de transporte habría pasado la revisión técnica a inicio de abril y que estaba recién matriculada. “Las causas del siniestro deberán investigarse, la compañía cuenta con todos los permisos legales y sus unidades están al día en revisiones mecánicas”, aseguró.