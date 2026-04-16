ATM aclara que agentes en moto no pueden sancionar en Guayaquil

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves La ATM de Guayaquil estableció que los agentes de tránsito en motocicleta no tienen facultad para sancionar ni emitir multas directamente en la vía pública.

En el último mes, la entidad sancionó a 50 agentes por incumplir procedimientos, incluyendo la aplicación de multas no autorizadas.

Algunos conductores señalan que los controles de tránsito siguen siendo percibidos como inconsistentes, con criterios distintos según el agente.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) aclaró una de las disposiciones clave dentro de su esquema operativo: los agentes de tránsito que circulan en motocicleta no están autorizados para sancionar ni emitir multas directamente a los conductores en la vía pública.

La entidad precisó que esta medida forma parte de un proceso de ordenamiento interno que busca delimitar funciones y reforzar los protocolos de actuación en calle, en un contexto de revisión del desempeño de sus uniformados y de creciente atención ciudadana sobre su accionar.

Según el comunicado institucional, las infracciones de tránsito únicamente pueden ser emitidas bajo dos mecanismos formales: operativos previamente coordinados o mediante el sistema de videovigilancia del Centro de Control y Monitoreo de la ATM. De esta forma, se excluye la posibilidad de sanciones realizadas de manera individual por agentes en patrullaje motorizado.

El debate en torno a la medida

Sin embargo, entre los ciudadanos la medida ha generado opiniones divididas.

Para el guayaquileño Roberto Sánchez, por ejemplo, es clave que la disposición que impide a los agentes de tránsito sancionar mientras circulan en motocicleta no solo quede claramente establecida, sino también debidamente supervisada para garantizar su cumplimiento.

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“¿Qué hacemos si nos paran y nos multan? ¿Confiamos en que después se anule la sanción? Hay agentes que de una te ponen la multa. Luego dirán que impugnemos, pero todos sabemos lo engorroso que es ese trámite. Yo quisiera saber si realmente van a hacer un buen seguimiento a esta medida. Ojalá se cumpla”, señaló el conductor guayaquileño.

En cambio, Norman Cascante, residente del norte de Guayaquil, expresa reparos frente a la decisión, al considerar que en la ciudad existe un alto nivel de infracciones que, a su criterio, requieren mayor presencia de control en tiempo real.

Operativos de control vehicular continúan en Guayaquil en medio de una creciente presión ciudadana.Cortesía

“Creo que a veces sí es necesario que haya agentes en todos lados y listos para multar cuando se debe. O sea, si un conductor de bus se pasa la luz roja y un agente en moto lo ve, ¿no puede hacer nada? Eso no tiene sentido. Ya de por sí hay muchas infracciones que se pasan por alto. No sé hasta qué punto esto beneficie a la ciudad”, cuestionó.

50 agentes sancionados en el último mes por irregularidades

En paralelo a esta disposición, la nueva administración de la ATM, encabezada por el gerente Edgar Lupera, informó que en el último mes se han sancionado a 50 agentes de tránsito por incumplimientos de procedimientos establecidos durante operativos y controles en la ciudad.

De acuerdo con la entidad, las sanciones responden a infracciones internas que incluyen la emisión de multas no autorizadas, además de otras faltas relacionadas con la aplicación incorrecta de protocolos en calle.

“Los malos elementos tendrán todo el peso de la ley”, señaló Lupera, al referirse al proceso de depuración interna que impulsa la institución, mientras insiste en que el objetivo es fortalecer la disciplina operativa y recuperar la confianza ciudadana en los controles de tránsito.

Más de 110 denuncias ciudadanas en revisión

La ATM también informó que en el mismo periodo se han recibido alrededor de 110 denuncias ciudadanas relacionadas con presuntas irregularidades en el accionar de agentes de tránsito en distintos puntos de Guayaquil.

Según la institución, estos reportes han sido canalizados a través de sus plataformas oficiales y han sido atendidos dentro de los procesos de control interno, con el objetivo de identificar posibles incumplimientos y aplicar las sanciones correspondientes.

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Aunque la entidad asegura que estas denuncias están siendo gestionadas, en las calles persisten cuestionamientos sobre la uniformidad de los procedimientos y la percepción de discrecionalidad en algunos operativos.

Presencia de agentes de tránsito en las calles de Guayaquil, en un escenario de revisión del accionar operativo de la institución.Archivo

Ciudadanía cuestiona criterios y presencia en los controles

Pese a las medidas anunciadas por la ATM, algunos conductores consultados señalan que aún existe una percepción de inconsistencia en la aplicación de normas en la vía pública, especialmente en lo referente a la actuación de los agentes durante los controles.

Usuarios reportan que, en ciertos casos, los procedimientos varían dependiendo del agente o del contexto del operativo, lo que genera dudas sobre la uniformidad en la aplicación de la normativa de tránsito.

En este escenario, la entidad busca reforzar el control interno y delimitar con mayor claridad las competencias de los agentes en motocicleta, mientras intenta ordenar un sistema de fiscalización que ha estado bajo constante escrutinio ciudadano en Guayaquil.