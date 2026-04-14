ATM investiga a agentes por tomar camarón tras siniestro en vía a la costa

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Esto debes saber La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) investiga a varios agentes tras ser captados tomando camarón de un camión accidentado en la vía a la costa.

La institución abrió una investigación luego de que fueron identificados a través del centro de monitoreo.

Todavía no se conocen cuántos son los agentes involucrados.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil vuelve a estar en el centro de la polémica, luego de que se identificara a agentes que habrían incurrido en un comportamiento inapropiado tras un siniestro vial.

El hecho ocurrió este martes 14 de abril en la vía a la costa, a la altura del kilómetro 13,5, donde un vehículo de carga que transportaba camarón sufrió un accidente. Tras el siniestro, los productos quedaron esparcidos sobre el canal divisor de la vía.

Según la institución, los uniformados fueron detectados tomando de manera indebida los productos, una acción que quedó registrada en el sistema de videovigilancia del centro de monitoreo de la ATM.

ATM identifica a agentes por conducta inapropiada

A través de un comunicado, la ATM confirmó que el caso ya fue trasladado a su departamento legal. “Se llevará adelante la investigación y se determinarán las acciones correspondientes”, indicó la entidad.

Además, la institución precisó que, de confirmarse los hechos, los agentes involucrados enfrentarán sanciones administrativas conforme a la normativa vigente.

En el mismo pronunciamiento, la ATM reiteró su compromiso con la ciudadanía y aseguró que no tolerará este tipo de conductas.

“La ATM reafirma su compromiso con la ciudadanía y deja claro que no tolerará bajo ninguna circunstancia este tipo de comportamientos”, concluyó el comunicado.

50 agentes de la ATM sancionados en 30 días

Este martes también se conoció que en estos últimos 30 días, la nueva administración de la ATM ha sancionado a 50 agentes por mal procedimiento, en medio de denuncias ciudadanas que siguen apuntando a abusos y desorden en las vías de Guayaquil.

La gestión encabezada por Edgar Lupera arranca con la depuración interna y control, según la entidad. Según datos oficiales, en el primer mes ya se aplicaron 50 sanciones a agentes que incumplieron protocolos durante operativos o controles en la calle.