“Nefasta decisión”: Observatorio Ciudadano rechaza posible alza del pasaje de la Aerovía

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, rechaza el posible aumento del pasaje de la Aerovía y advierte que representaría un golpe directo al bolsillo de miles de usuarios.

El Observatorio Ciudadano cuestiona que el alza no es obligatoria según el contrato y critica las soluciones planteadas por la ATM por encarecer la movilidad.

El debate expone problemas estructurales del sistema, como la baja demanda y la falta de conectividad, mientras se plantean alternativas para ampliar su cobertura.

El anuncio de un posible incremento en la tarifa de la Aerovía de Guayaquil —de 74 a 76 centavos— no solo ha generado divisiones en el Concejo Cantonal, sino también reacciones desde la sociedad civil. Una de las más contundentes proviene de César Cárdenas, miembro del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, quien este 13 de abril expresó su “firme rechazo” a la medida y cuestionó tanto su justificación como las alternativas planteadas por las autoridades.

El debate se originó el pasado 9 de abril, cuando el Concejo conoció en primer debate la tercera reforma a la ordenanza que regula el sistema de transporte aerosuspendido. La concejala Emily Vera defendió el ajuste argumentando que responde a una cláusula contractual firmada en 2017, durante la administración socialcristiana, que obliga a revisar la tarifa cada dos años.

Sin embargo, el análisis en el pleno evidenció dudas sobre la viabilidad del sistema. El concejal Alfredo Bautista señaló que la Aerovía no está cumpliendo su objetivo de movilidad masiva, recordando que fue diseñada para movilizar más de 30.000 usuarios diarios, pero actualmente apenas registra entre 3.000 y 7.000 pasajeros. A esto se suma la crítica de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, quien afirmó que el sistema “no fue bien planificado”. Un argumento que ha sido alertado en repetidas ocasiones por especialistas en planificación y urbanismo.

“Un duro golpe a la economía de los usuarios”

En este contexto, Cárdenas reaccionó frente al posible incremento tarifario.

“Expresamos nuestro firme rechazo al incremento del pasaje de la Aerovía, medida que constituye un duro golpe a la economía de 7 mil usuarios que dependen diariamente de este servicio”, sostuvo.

El representante del Observatorio cuestionó que algunos concejales justifiquen la medida en función de decisiones heredadas. “Resulta preocupante que varios concejales argumenten la continuidad de supuestos ‘negocios’ heredados de administraciones anteriores. Es importante aclarar que el contrato establece la obligación de revisar o ajustar la tarifa, mas no de aumentarla”, enfatizó.

Críticas a la ATM y a las soluciones planteadas

Uno de los puntos más polémicos del debate fue la propuesta del gerente de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM), Edgar Lupera, quien planteó mejorar la conectividad mediante rutas de taxis con tarifas reguladas de hasta $1,50.

Para Cárdenas, esta alternativa no solo es insuficiente, sino perjudicial. “Calificamos como nefasta la actuación del gerente de la ATM durante la sesión del 11 de abril, al plantear como ‘solución’ el incremento de usuarios mediante taxis con tarifas de hasta $1,50. Esta propuesta, lejos de resolver el problema, encarece aún más el costo de movilidad”, afirmó.

La posible alza del pasaje de la Aerovía genera rechazo y reabre el debate sobre su funcionamiento.CHRISTIAN VINUEZA

En contraste, propuso una medida distinta:

“En vez de eso, debería abrirse una nueva ruta de buses desde la estación de Aerovía en Durán hasta El Recreo”.

El Observatorio también puso cifras sobre la mesa. Según Cárdenas, el costo mensual para un usuario frecuente sería significativo.

“Con este esquema, un usuario que utilice la Aerovía para trasladarse diariamente deberá destinar aproximadamente $67,80 mensuales, una cifra desproporcionada frente a la realidad económica de la población”, advirtió.

Este señalamiento se suma a la preocupación expresada por concejales como Nelly Pullas, quien, pese a respaldar el cumplimiento contractual, reconoció que “la situación no está para más alzas”.

Problemas estructurales: baja demanda y falta de conectividad

Más allá de la tarifa, el debate ha dejado en evidencia problemas estructurales del sistema. La falta de conectividad con sectores clave, especialmente en Durán, limita su uso. Incluso el propio gerente de la ATM reconoció que el costo de traslado hacia las estaciones puede ser una barrera, con carreras de taxi que alcanzan hasta los 4 dólares en algunos sectores.

Cárdenas coincide en que el problema de fondo no es la tarifa, sino el diseño del sistema.

“Si se quiere aumentar la cobertura actual de la Aerovía, debe pensarse en ampliar su recorrido a la Playita del Guasmo Sur y al Terminal Terrestre de la ciudad. Así se ganarían más de 100 mil usuarios y sería un sistema de transporte sostenible”, propuso.

Finalmente, el integrante del Observatorio lanzó una crítica más amplia a las autoridades locales. “Lamentablemente, una vez más se evidencia que las autoridades priorizan los intereses de grandes negocios por encima de las necesidades de la ciudadanía”, cuestionó.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a exigir decisiones justas y responsables”, dijo.