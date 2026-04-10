Aerovía Guayaquil: caída de usuarios reabre debate en medio de ajuste tarifario

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El sistema aerosuspendido opera muy por debajo de su capacidad, lo que ha encendido alertas en el Concejo Cantonal sobre su sostenibilidad y utilidad como transporte masivo

Pese al ajuste tarifario que elevaría el pasaje a $0,76.

La baja demanda de la Aerovía se convirtió en el eje del debate en el Concejo Cantonal de Guayaquil este jueves 9 de abril. Más allá del ajuste de tarifa, concejales y autoridades coincidieron en un punto crítico: el sistema no está siendo utilizado como se proyectó.

Durante la sesión, el concejal Alfredo Bautista expuso una de las cifras más preocupantes:

la Aerovía fue diseñada para movilizar más de 30.000 usuarios diarios, pero actualmente registra entre 3.000 y 7.000 pasajeros.

Esta diferencia evidencia una brecha significativa entre la planificación inicial y la realidad operativa del sistema aerosuspendido.

Incluso, se mencionó que en varios recorridos las cabinas circulan con uno o dos pasajeros, reflejando la baja ocupación.

Un sistema que genera debate en Guayaquil

El bajo flujo de usuarios no es un problema reciente.

Autoridades reconocen que la Aerovía opera muy por debajo de su capacidad instalada, lo que afecta su eficiencia y sostenibilidad.

Desde la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) se confirmó que la cifra oficial ronda los 7.000 usuarios diarios.

Este escenario ha sido documentado previamente y vuelve a generar cuestionamientos sobre la utilidad del sistema como transporte masivo.

Entre las principales razones señaladas están:

Falta de integración con otros sistemas de transporte

Dificultades de acceso en sectores como Durán

Costos adicionales para llegar a estaciones

Competencia con buses y taxis rutas

Usuarios aseguran que el sistema no cubre sus necesidades diarias de movilidad, lo que limita su uso a casos puntuales.

El bajo número de pasajeros también alimentó críticas en el Concejo.

Ediles cuestionaron que un sistema pensado para movilidad masiva no logre atraer suficientes usuarios.

¿Qué sigue para la Aerovía?

Mientras se discute el alza de tarifa, el verdadero reto parece estar en otro frente.

Incrementar el número de usuarios será clave para justificar la operación del sistema.