Alcaldesa de Guayaquil niega amedrentamiento tras denuncia de concejal

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

¿Qué ocurrió en el Concejo? Nelly Pullas, concejala del PSC, denunció un intento de clausura a su negocio por parte de la dirección de Justicia y Vigilancia.



Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante, rechazó acusaciones de amedrentamiento y anunció investigación.

Un cruce de declaraciones entre la concejala socialcristiana Nelly Pullas y la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, marcó la sesión del Concejo Cantonal la mañana de este jueves 9 de abril.

La reunión tenía como puntos principales las reformas a la tarifa de la Aerovía y la actualización de la tasa de pernoctación. Sin embargo, el debate político tomó protagonismo tras la intervención de Pullas.

“No tengo ni tendré compromiso con el alcalde Aquiles Álvarez”, afirmó la concejala, en referencia al funcionario que actualmente se encuentra detenido.

Concejala denuncia intento de clausura

Pullas reveló que la noche del miércoles 8 de abril, funcionarios de la Dirección de Justicia y Vigilancia habrían intentado clausurar su negocio.

Añadió que, tras escuchar sus argumentos, los agentes desistieron de la medida.

“De lo contrario, podría entender que se trata de acallar mi voz frente a los hechos suscitados”, manifestó durante su intervención.

Nelly Pullas, concejal de Guayaquil por el Partido Social Cristiano (PSC).Archivo

La edil también cuestionó a lo que denominó “seudoperiodistas”, a quienes acusó de intentar afectar la reputación de su negocio.

“Toda la vida he actuado con transparencia, sin aprovechar amistades y cumpliendo los procesos correspondientes”, sostuvo.

Tatiana Coronel responde a concejala Pullas

Por su parte, Tatiana Coronel rechazó de forma categórica las acusaciones.

“Rechazo cualquier intento de acusación de amedrentamiento de mi parte en su contra, concejal”, respondió durante la sesión.

La funcionaria aseguró que ese tipo de acciones no forman parte de su gestión y añadió que no habría motivo de preocupación si el negocio cuenta con los permisos en regla.

“Venir a acusar de amedrentamiento no es algo que pueda permitir porque no lo he hecho”, enfatizó.

Coronel anunció que se iniciará una investigación interna para esclarecer lo ocurrido en la Dirección de Justicia y Vigilancia.

Tras finalizar la sesión, la alcaldesa subrogante reiteró que se revisará el caso para determinar si existió algún procedimiento irregular.