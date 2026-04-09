Aerovía de Guayaquil subiría a 76 centavos: Concejo debate reforma

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Concejo de Guayaquil debatió subir la tarifa de la Aerovía de 74 a 76 centavos por cláusula contractual. Concejales cuestionaron la baja demanda del sistema frente a la proyección inicial de usuarios.



Este jueves 9 de abril, el Concejo Cantonal de Guayaquil conoció en primer debate el proyecto de tercera reforma a la ordenanza que regula la tarifa del sistema de transporte aerosuspendido Aerovía. La propuesta plantea un incremento de 74 a 76 centavos.

La concejala Emily Vera presentó la moción y explicó que el ajuste responde a una estipulación contemplada en el contrato firmado en 2017, durante la administración socialcristiana. Indicó que, además, la normativa obliga a revisar la tarifa cada dos años.

Aerovía: críticas por baja demanda de usuarios

Durante el debate, el concejal Alfredo Bautista cuestionó el bajo uso del sistema.

“Este transporte fue creado para la movilidad masiva, pero no está cumpliendo su finalidad”, señaló.

El edil enfatizó que la Aerovía proyectaba movilizar más de 30.000 usuarios diarios, pero actualmente apenas registra cerca de 3.000. También mencionó que en ocasiones las cabinas circulan con uno o dos pasajeros.

Bautista insistió en la necesidad de fortalecer la integración con Durán, debido a que miles de personas viven en ese cantón y trabajan en Guayaquil. Propuso articular esfuerzos entre municipios y mejorar la conexión con buses y taxis.

Falta de conectividad limita su uso

Por su parte, la concejala Blanca López solicitó a la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) detallar las estrategias para mejorar la movilidad y aumentar el número de usuarios.

El gerente de la ATM, Edgar Lupera, reconoció dificultades de acceso al sistema.

“Hay sectores como El Recreo donde un taxi puede costar hasta cuatro dólares, lo que limita el uso de la Aerovía”, explicó.

Añadió que actualmente el sistema transporta alrededor de 7.000 usuarios diarios y que se están implementando medidas como rutas de taxis con tarifas reguladas de hasta 1,50 dólares, con el objetivo de mejorar la conectividad.

Posturas divididas

La concejala Nelly Pullas respaldó el cumplimiento de la cláusula contractual, aunque expresó preocupación por el impacto económico.

“La situación no está para más alzas, pero es necesario que el Municipio agote esfuerzos para evitar incrementos futuros”, manifestó.

El proyecto continuará su trámite en el Concejo Cantonal antes de una eventual aprobación definitiva. Falta otro debate.