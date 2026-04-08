Remoción de Aquiles Álvarez: concejala del PSC ampliará pedido este 13 de abril

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Las claves del caso Un ciudadano solicitó este 8 de abril activar el proceso de remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, tras su ausencia en el cargo. La concejala Ana Chóez confirmó que el próximo 13 de abril presentará un documento adicional para reforzar la solicitud.



El pedido se basa en el mecanismo contemplado en el Cootad y busca, según Chóez, “garantizar la institucionalidad” de la ciudad.

El proceso para la posible remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, suma un nuevo capítulo. La concejala Ana Chóez (PSC) anunció que este lunes 13 de abril presentará un escrito adicional para reforzar los argumentos que sustentan su salida del cargo.

El pedido inicial fue planteado este 8 de abril por el abogado David Mateo López Banegas, quien solicitó al Municipio que se convoque al órgano legislativo y de fiscalización correspondiente, conforme al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

“La remoción no constituye un castigo, sino una vía legítima para garantizar la institucionalidad que Guayaquil merece”, explicó Chóez en declaraciones a EXPRESO.

Actualmente, el alcalde permanece recluido en la Cárcel del Encuentro tras su detención en febrero, lo que ha generado cuestionamientos sobre su capacidad para ejercer funciones.

Concejala anuncia ampliación del pedido de remoción

En ese contexto, la concejala fue enfática al señalar que la imposibilidad de ejercer el cargo afecta directamente la gestión municipal y la gobernabilidad de la ciudad.

“Aferrarse a un cargo cuando resulta evidente la imposibilidad de ejercerlo demuestra, lamentablemente, que Guayaquil no ha sido la prioridad en el ejercicio de su función pública”, agregó.

Entre los pedidos planteados por el denunciante constan:

Que se admita a trámite la denuncia ciudadana presentada

Que se convoque al órgano legislativo para iniciar el proceso de remoción

Que se determine si existe causal legal de remoción por ausencia del cargo

Cabe recordar que este jueves 9 de abril, el Concejo Cantonal tendrá una sesión. Por ahora, la alcaldesa subrogante no se ha pronunciado.