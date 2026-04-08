Denuncian en el Municipio de Guayaquil pedido de remoción contra Aquiles Álvarez

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El 8 de abril de 2026, el ciudadano David López presentó una denuncia formal ante el Municipio de Guayaquil dirigida a la vicealcaldesa en funciones, solicitando que se inicie el proceso de remoción del alcalde conforme al COOTAD.

Este 8 de abril de 2026, el ciudadano David López presentó una denuncia formal ante el Municipio de Guayaquil, dirigida a la vicealcaldesa en su calidad de alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.

El documento argumenta que, al tratarse de una denuncia contra el alcalde, corresponde que sea conocida por la autoridad subrogante, quien debe convocar al órgano legislativo y de fiscalización, conforme al procedimiento establecido en el COOTAD.

Además, se recuerda que la vicealcaldesa subroga al alcalde en caso de ausencia temporal mayor a tres días y, en caso de ausencia definitiva, asume el cargo hasta completar el período.

¿Qué solicita la denuncia?

Entre los pedidos planteados por el denunciante constan:

Que se admita a trámite la denuncia ciudadana presentada

Que se convoque al órgano legislativo para iniciar el proceso de remoción

Que se determine si existe causal legal de remoción por ausencia del cargo

El ciudadano solicita que, en caso de comprobarse la causal, se declare la remoción del alcalde de Guayaquil y se adopten las decisiones necesarias para garantizar la continuidad institucional del gobierno cantonal.

"La presente denuncia se formula de buena fe, bajo firma de responsabilidad, en defensa del interés general, de la legalidad administrativa, de la institucionalidad del cantón Guayaquil y del derecho de la ciudadanía a ejercer control social sobre sus autoridades". Denuncia de David López

Cabe recordar que este jueves 9 de abril, el Concejo Cantonal tendrá una sesión en el Palacio Municipal. Por ahora, la alcaldesa subrogante no se ha pronunciado.