Contraloría revisa gestión del Municipio de Guayaquil con procesos abiertos

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Las claves del caso La Contraloría General del Estado inició acciones de control en 59 GAD del país, concentrándose principalmente en Pichincha y Guayas. En Guayaquil ya se ejecutan dos exámenes: la gestión del sistema de documentación y archivo, y el control de cuentas por pagar.



Además, las auditorías alcanzan a varias empresas municipales como el Registro de la Propiedad, Segura EP, la Autoridad de Tránsito, Acción Social (DASE) y Emapag EP.

La Contraloría General del Estado anunció el inicio de acciones de control en 59 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, con mayor concentración en las provincias de Pichincha y Guayas.

En el caso de Guayaquil, actualmente liderado por Tatiana Coronel tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez, se identifican dos procesos de control en el Municipio.

Las auditorías corresponden a:

La administración y supervisión del sistema de documentación y archivo

La determinación, registro y control de las cuentas por pagar

Municipio: control también a empresas municipales

Además del Municipio, la revisión se extiende a varias empresas públicas municipales adscritas. Entre ellas constan:

Registro de la Propiedad de Guayaquil

Segura EP

Empresa Pública Municipal de Tránsito

Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación (DASE)

Emapag EP

Desde la Contraloría se precisó que estos procesos se encuentran en ejecución y aún no existen informes aprobados, ya que actualmente corresponden únicamente a órdenes de trabajo.

La entidad explicó que dispone de hasta 180 días para aprobar los informes finales, los cuales serán publicados en su portal web una vez concluidos.

En Azuay también se registra un número relevante de acciones, con cinco indagaciones en curso. En Chimborazo hay tres, mientras que en Manabí se contabilizan otras cinco. A la lista se suman El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, entre otras provincias.