ACCIONES DE CONTROL
Contraloría revisa gestión del Municipio de Guayaquil con procesos abiertos
La Contraloría ejecuta auditorías al Municipio de Guayaquil en áreas administrativas y financieras mientras los informes aún están en proceso de elaboración
Las claves del caso
- La Contraloría General del Estado inició acciones de control en 59 GAD del país, concentrándose principalmente en Pichincha y Guayas. En Guayaquil ya se ejecutan dos exámenes: la gestión del sistema de documentación y archivo, y el control de cuentas por pagar.
Además, las auditorías alcanzan a varias empresas municipales como el Registro de la Propiedad, Segura EP, la Autoridad de Tránsito, Acción Social (DASE) y Emapag EP.
La Contraloría General del Estado anunció el inicio de acciones de control en 59 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, con mayor concentración en las provincias de Pichincha y Guayas.
En el caso de Guayaquil, actualmente liderado por Tatiana Coronel tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez, se identifican dos procesos de control en el Municipio.
Las auditorías corresponden a:
- La administración y supervisión del sistema de documentación y archivo
- La determinación, registro y control de las cuentas por pagar
Municipio: control también a empresas municipales
Además del Municipio, la revisión se extiende a varias empresas públicas municipales adscritas. Entre ellas constan:
- Registro de la Propiedad de Guayaquil
- Segura EP
- Empresa Pública Municipal de Tránsito
- Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación (DASE)
- Emapag EP
Política
Contraloría anuncia 59 acciones a gobiernos locales; Pichincha y Guayas concentran procesos
Daniel Alejandro Romero Páez
Desde la Contraloría se precisó que estos procesos se encuentran en ejecución y aún no existen informes aprobados, ya que actualmente corresponden únicamente a órdenes de trabajo.
La entidad explicó que dispone de hasta 180 días para aprobar los informes finales, los cuales serán publicados en su portal web una vez concluidos.
En Azuay también se registra un número relevante de acciones, con cinco indagaciones en curso. En Chimborazo hay tres, mientras que en Manabí se contabilizan otras cinco. A la lista se suman El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, entre otras provincias.