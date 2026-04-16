Obras en avenida Benjamín Rosales incluirán cambios en ruta de terminal de Metrovía

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe El Municipio prevé la implementación del Centro Multimodal del Gran Guayaquil en la zona de la terminal terrestre y la terminal de Metrovía

en la zona de la terminal terrestre y la terminal de Metrovía La obra incluye un paso a desnivel de ocho carriles , la implementación de un tramo de ciclovía y el cambio de la salida del parqueo de la terminal terrestre Jaime Roldós Aguilera

, la implementación de un tramo de ciclovía y el cambio de la salida del parqueo de la terminal terrestre Jaime Roldós Aguilera Los trabajos se ejecutarían en el tercer trimestre de 2026

El Municipio de Guayaquil ejecutará, desde el tercer trimestre de 2026, cambios viales en la avenida Benjamín Rosales, desde Ia cabecera norte del aeropuerto hasta el paradero de buses de Durán.

Se trata del proyecto para los trabajos frente a la terminal terrestre Jaime Roldós Aguilera, que incluye la creación de una vía alterna que conecte las avenidas Benjamín Rosales y Narcisa de Jesús, en el norte de la urbe.

El anuncio del proyecto, realizado por la Alcaldía el 10 de abril de 2026, "permitirá fijar el avalúo del inmueble dentro de la zona de influencia de la obra a ejecutarse".

Entre los predios involucrados están los que pertenecen a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), que están junto a la terminal terrestre, según se indica en la resolución 05-2026-AP, suscrita por el director municipal de Urbanismo, Movilidad, Catastro y Edificaciones (Dumce), Jorge Arévalo Muñoz, el 25 de febrero de 2026.

El proyecto plantea que el parqueo de vehículos particulares de la terminal terrestre cambie su salida a la avenida de las Américas

Cambios en la terminal terrestre de Guayaquil

En la terminal se prevé algunas modificaciones, tanto en el área de ingreso y salida de buses urbanos como en el parqueo de vehículos privados.

En la descripción técnica general del proyecto se incluye:

Crear una plazoleta de integración ubicada en Ia actual dársena (zona para recoger y dejar pasajeros) de buses urbanos, Ia cual podrá disponer de islas comerciales, áreas verdes y zonas recreativas

ubicada en Ia actual dársena (zona para recoger y dejar pasajeros) de buses urbanos, Ia cual podrá disponer de islas comerciales, áreas verdes y zonas recreativas Reubicar Ia dársena de buses para evitar conflictos con el parqueadero y facilitar Ia integraciôn peatonal

para evitar conflictos con el parqueadero y facilitar Ia integraciôn peatonal Cambiar Ia salida del parqueadero de Ia terminal terrestre hacia Ia avenida de las Américas

Los trabajos incluyen modificaciones en el área de buses urbanos y el parqueadero de la terminal terrestre

Cambios en ruta de Metrovía y zona peatonal

En este punto de la avenida Benjamín Rosales, donde hay un puente para peatones, la Alcaldía contempla "conectar a nivel las dos terminales en una franja de 22 metros de ancho (como mínimo) en donde el peatón podrá cruzar Ia vía sin interrupciones, con comodidad y seguridad, sin necesidad de semáforos".

Para el sistema de transporte masivo Metrovía también se prevé "cambiar las rutas de Ia Terminal Río Daule para facilitar Ia integración peatonal".

Ciclovía junto al río Daule y más pasos a desnivel

Pese a que se habla de priorizar al peatón, la iniciativa involucra la implementación de un viaducto para vehículos, de 690 metros de largo y 4 carriles por sentido, que irá desde la cabecera norte del aeropuerto hasta el paradero de buses de Durán.

La obra incluirá "una rampa de acceso a Ia autopista Narcisa de Jesús y dos rampas a Ia altura de Ia Policía de Migración para el ascenso y descenso de los buses interprovinciales, con Ia finalidad de segregar el tráfico de paso del tráfico local", se explica en la resolución.

El presupuesto de esa obra es de 39'300.000 dólares, que saldrán de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), aprobado por el Concejo cantonal el 1 de abril de 2025.

Como ha recogido EXPRESO, especialistas en movilidad cuestionan que se sigan haciendo este tipo de infraestructuras que privilegian la circulación de vehículos motorizados con la consecuente congestión.

Otro elemento de esta obra en la avenida Benjamín Rosales será la implementación de un tramo de ciclovía en el lado este, a orillas del río Daule.

Sin embargo, en la resolución no se detalla cómo se conectaría la cicloinfraestructura con otros tramos existentes en la ciudad, para garantizar su utilidad, según han recomendado expertos en EXPRESO.