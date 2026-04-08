Puentes de peatones en avenida Narcisa de Jesús se deterioran por falta de mantenimiento

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los puentes para peatones están subutilizados porque los quioscos comerciales no funcionan



No existe control ni vigilancia, mientras los usuarios aseguran que es peligroso circular en ellos

Especialistas han dicho a EXPRESO que lo más recomendable son los cruces a nivel de vía, no los puentes

Los puentes para peatones en la avenida Narcisa de Jesús, norte de Guayaquil, siguen siendo espacios subutilizados. A un año y medio de su inauguración, no han cumplido con el objetivo ofrecido por el Municipio. Sus quioscos están cerrados, los tachos de basura se ven oxidados y las plantas se mueren.

"Cruzar por el puente da temor"

"La evidencia basta más que mi respuesta", dijo a EXPRESO una ciudadana, que evitó identificarse, mientras cruzaba por el puente que está a la altura de la ciudadela Los Vergeles.

De esa forma contestó a la inquietud sobre cómo evaluaba el estado del puente, cuyos quioscos comerciales están cerrados e incluso marcados con grafitis.

Estos módulos son la apuesta municipal para tratar de atraer a los peatones, algo que no ha funcionado, pese a que los especialistas han recordado a EXPRESO que los puentes como tal no funcionan porque extienden el trayecto de las personas para evitar que se interrumpa el tránsito vehicular.

Lo adecuado, como han señalado a EXPRESO, es que se implementen cruces a nivel de vía, con pasos cebra, semáforos y reductores de velocidad.

"Por favor, que le den mantenimiento. Da temor cruzar porque en las noches a veces está por un lado iluminado, por el otro oscuro, porque todo está fallando", aseguró la peatona.

Plantas se marchitan en el puente

Las plantas muertas en el puente para peatones muestran el descuido en esta infraestructura.FREDDY RODRÍGUEZ / EXPRESO

El ambiente en el puente está marchito como las plantas sin mantenimiento que hay junto a las escaleras, las rampas y en el camino de los peatones.

"Queremos socializar con la gente de aquí para nos ayuden a cuidar las plantas”, dijo el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuando inauguró las estructuras, en julio del 2024.

Son tres puentes para peatones en esta vía: también hay uno a la altura de Guayacanes y otro en la cooperativa Juan Pablo II-Brisas del Norte.

"Ahora que no hay alcalde (Aquiles Álvarez está detenido desde febrero del 2026), todo está destruido. Así estuviera, estaba igual. Desde que lo hicieron, ahí quedó", fue la queja de Jovita Cercado.

La ciudadana calificó al estado del puente como "pésimo" e insistió en el pedido a la Alcaldía para que le dé mantenimiento a la estructura.

"Uno pasa todos los días, pero se encuentra con estas novedades: (está) montudo, sucio. Ahorita no botan basura en los tachos. A veces apestaba demasiado". >Jovita Cercado, usuaria del puente

Cercado también señaló el mal uso que daban a los tachos de basura, que están despintados y oxidados, porque la acumulación de desechos provocaba mal olor.

La situación no es nueva y ha sido recogida por EXPRESO en los últimos meses: la inseguridad y el descuido transita por estos puentes, cuya efectividad para la seguridad vial es cuestionada.

Los puentes para peatones se contruyeron en la avenida Narcisa de Jesús, que se caracteriza por el exceso de velocidad y la inseguridad vial. El reto es implementar cruces a nivel de vía, advierten especialistas.