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  Guayaquil

operativo a comerciantes en el centro de Guayaquil
Agentes de control municipal (ACM) desalojaron a los comerciantes informales de las aceras en las cercanías del Mercado Central, en Guayaquil.CORTESÍA

Alcaldesa de Guayaquil sobre comercio informal: "Esta ciudad también necesita orden"

Tatiana Coronel aseguró que debe haber "equilibrio" entre el comercio autónomo y el respeto al espacio público en Guayaquil

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, aseguró que "se comprende la difícil situación que enfrentan los comerciantes informales", pero instó a mantener el "orden" en la ciudad.

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Lo dijo a propósito de una denuncia por la ocupación de las aceras por parte de vendedores autónomos en 6 de Marzo y Sucre, donde agentes de control municipal (ACM) realizaron un operativo.

"Se comprende la difícil situación que enfrentan los comerciantes informales, quienes muchas veces recurren a esta actividad para subsistir, pero esta ciudad también necesita orden", expresó Coronel en su cuenta de la red social X. 

La alcaldesa encargada aseguró que los operativos seguirán "buscando un equilibrio".

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Los operativos ofrecen un orden temporal. Las aceras, sobre todo en zonas comerciales, permanecen invadidas, lo que impide el paso de peatones.

EXPRESO recogió cómo la inacción del Municipio de Guayaquil favorece el descontrol de una actividad que ayuda a sostener a muchas familias.

Durante la gestión del alcalde Aquiles Álvarez, detenido desde febrero del 2026 por el caso Goleada, no se han concretado las zonas de intervención prometidas ni las ordenanzas para reubicar a los vendedores.

La regulación del comercio informal es una problemática que va más allá de los operativos: requiere normativas que se apliquen y proyectos claros que se culminen, como parte de una política pública que concrete el "equilibrio" ofrecido por Coronel.

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