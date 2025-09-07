Escasa acogida tuvo evento del Municipio en puente para peatones de vía a la costa

Iniciativa de la Dirección municipal de Turismo se replicará en otro punto de este sector del oeste de Guayaquil

El Municipio de Guayaquil informó que una segunda edición de la denominada "Peatonal Party" se hará en el puente ubicado en el kilómetro 14.2 de vía a la costa.

Se lo promocionó como una fiesta pero tuvo poca participación. El Municipio de Guayaquil realizó la primera edición de la denominada "Peatonal Party", en uno de los puentes para peatones en vía a la costa.

RELACIONADAS Trámites en Guayaquil se hacen en un espacio público que está en deuda con su gente

La institución aseguró que con este evento, organizado por la Dirección municipal de Turismo, se "busca convertir los pasos peatonales elevados de la vía a la costa en puntos de encuentro para la ciudadanía".

Pero fueron pocas las personas que circularon por el viaducto, ubicado en el kilómetro 11.8 de la vía. Los locales comerciales habilitados en el puente lucieron con escasa clientela.

La Alcaldía llevó zanqueros y DJ. Además, participó el personaje de Juan Pueblo y las candidatas a Reina de Guayaquil.

Un animador y un DJ fueron parte de la apuesta municipal para el evento Peatonal Party. GERARDO MENOSCAL

Pasos a desnivel en avenida Juan Tanca Marengo: Este tiempo durarán los trabajos Leer más

Municipio anunció segunda edición de Peatonal Party

El puente, ubicado en el kilómetro 11.8 de vía a la costa, fue inaugurado en mayo pasado. Otra de estas estructuras se ubica en el kilómetro 14.2. Ambas costaron más de 3 millones de dólares.

La Municipalidad informó que una segunda edición del evento se hará este sábado 13 de septiembre, de 08:00 a 12:00, en el puente del kilómetro 14.2

Para la institución, "este tipo de eventos representan una clara invitación a deportistas y transeúntes para disfrutar de la música y el buen ambiente en espacios urbanos, fortaleciendo al mismo tiempo el sentido de comunidad".

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí