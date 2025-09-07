Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

evento Peatonal Party en puente de vía a la costa
El Municipio de Guayaquil informó que una segunda edición de la denominada "Peatonal Party" se hará en el puente ubicado en el kilómetro 14.2 de vía a la costa.GERARDO MENOSCAL

Escasa acogida tuvo evento del Municipio en puente para peatones de vía a la costa

Iniciativa de la Dirección municipal de Turismo se replicará en otro punto de este sector del oeste de Guayaquil

Se lo promocionó como una fiesta pero tuvo poca participación. El Municipio de Guayaquil realizó la primera edición de la denominada "Peatonal Party", en uno de los puentes para peatones en vía a la costa.

RELACIONADAS

La institución aseguró que con este evento, organizado por la Dirección municipal de Turismo, se "busca convertir los pasos peatonales elevados de la vía a la costa en puntos de encuentro para la ciudadanía".

Pero fueron pocas las personas que circularon por el viaducto, ubicado en el kilómetro 11.8 de la vía. Los locales comerciales habilitados en el puente lucieron con escasa clientela.

La Alcaldía llevó zanqueros y DJ. Además, participó el personaje de Juan Pueblo y las candidatas a Reina de Guayaquil.

DJ en puente para peatones de vía a la costa
Un animador y un DJ fueron parte de la apuesta municipal para el evento Peatonal Party.GERARDO MENOSCAL
RELACIONADAS
pasos a desnivel en avenida Juan Tanca Marengo

Pasos a desnivel en avenida Juan Tanca Marengo: Este tiempo durarán los trabajos

Leer más

Municipio anunció segunda edición de Peatonal Party

El puente, ubicado en el kilómetro 11.8 de vía a la costa, fue inaugurado en mayo pasado. Otra de estas estructuras se ubica en el kilómetro 14.2. Ambas costaron más de 3 millones de dólares.

La Municipalidad informó que una segunda edición del evento se hará este sábado 13 de septiembre, de 08:00 a 12:00, en el puente del kilómetro 14.2

Para la institución, "este tipo de eventos representan una clara invitación a deportistas y transeúntes para disfrutar de la música y el buen ambiente en espacios urbanos, fortaleciendo al mismo tiempo el sentido de comunidad".

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. MTV VMAs 2025: Ricky Martin y Sabrina Carpenter brillan en la alfombra roja

  2. Sicariato en Guayaquil: imágenes de la Santa Muerte están en el lugar del asesinato

  3. Decreto 115 de Noboa: todo lo que debes saber sobre la reestructuración del Estado

  4. Plaza de Toros Quito: piden declararla patrimonio para evitar su demolición

  5. Turquía aspira a imponerse en el mercado eólico en 2030

LO MÁS VISTO

  1. Aumentos automáticos para jubilados: consulta si recibes el nuevo pago del IESS

  2. ¿Qué dice el SRI sobre los retrasos en la devolución del IVA para la tercera edad?

  3. Devolución del IVA: Anuncios oficiales versus retrasos en los pagos

  4. Aquiles Álvarez: “Perdónenme por bobo, confié en gente que no estuvo a la altura”

  5. Impacto de la Ley del Biess en créditos, aportes y cuentas individuales

Te recomendamos