El presidente criticó ante su ejército las esperanzas europeas de un colapso, pero vaticinó un inevitable retorno al diálogo

El presidente ruso, Vladímir Putin, el martes 16 de diciembre de 2025, durante una reunión en el Kremlin, en Moscú.

El presidente ruso, Vladímir Putin, criticó las ideas "revanchistas" de los "cerditos europeos" que anhelaban el desmoronamiento de Rusia para despedazarla y quedarse con sus restos.

"Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo. Y los cerditos europeos se unieron de inmediato a la labor de la anterior Administración estadounidense, con la esperanza de aprovecharse del colapso de nuestro país, recuperar lo perdido en períodos históricos anteriores y tomarse la revancha", dijo el jefe del Kremlin al intervenir ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa rusos.

Según el mandatario ruso, pese al estado actual de las relaciones con Europa, el diálogo entre las partes se restablecerá.

"La administración estadounidense está demostrando esa disposición. Estamos dialogando con ellos. Espero que ocurra lo mismo en Europa", opinó.

A la vez, se mostró convencido de que esto ocurra con otras élites políticas en Europa, y no las que gobiernan en la actualidad.

"En cualquier caso, será inevitable a medida que nos hagamos más fuertes. Si no es con los políticos actuales, entonces será tras un cambio en las élites políticas europeas", señaló.

Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea empeoraron tras la anexión por parte de Moscú de la península ucraniana de Crimea en 2014 y alcanzaron su punto más bajo tras el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

Rusia conquistará "territorios históricos" en Ucrania

El presidente ruso, aseguró que el Ejército ruso conquistará militarmente lo que llamó "territorios históricos rusos" en Ucrania, en alusión a las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú, si fracasa la diplomacia.

"Nosotros preferiríamos hacerlo y eliminar las causas originales del conflicto con la ayuda de la diplomacia. Si el adversario y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de ello, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por la vía militar", dijo al dirigirse a la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa rusos.

Putin, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, subrayó que Moscú logrará, "sin lugar a dudas, todos los objetivos de la operación militar especial" que comenzó hace casi cuatro años.

Destacó que este año las tropas rusas han liberado más de 300 localidades, aunque expertos independientes como el Instituto sobre el Estudio de la Guerra estiman en menos del 1 % del territorio ucraniano la superficie conquistada por Moscú.

Diálogo solo con Washington

Además, subrayó "la alta capacidad de combate" de los soldados rusos, pese a que Kiev cuenta "con el potencial de los países miembros del mayor bloque político militar en el mundo: la OTAN".

"El año saliente ha sido una importante etapa en el cumplimiento de las misiones de la operación militar especial. El ejército ruso mantiene la iniciativa estratégica en toda la línea del frente", subrayó.

De hecho, alegó que las tropas rusas están "machacando" a las unidades de élite ucranianas adiestradas en los centros de instrucción occidentales y equipados con armamento extranjero moderno.

También destacó que Rusia seguirá ampliando la franja de seguridad en las regiones ucranianas de Járkov, Dnipropetrovsk y Sumi.

A su vez, abogó por una cooperación "en pie de igualdad" con Estados Unidos y los países europeos "para la formación de un único sistema de seguridad en el espacio eurasiático".

"Saludamos el progreso realizado en el diálogo con la nueva Administración estadounidense, lo que, lamentablemente, no se puede decir sobre los actuales dirigentes de la mayoría de países europeos", afirmó.

